開學前配眼鏡 視光師提出5大配眼鏡要點 附護眼運動保護視力

眼睛是我們與世界接觸的重要窗口，特別是對於正在成長的小朋友來說，健康的視力至關重要。本文將向您介紹幫助孩子選擇合適眼鏡的要點以及如何進行護眼運動和按摩，以確保小朋友的眼睛健康。

原文作者：註冊視光師陳敏琪



配眼鏡要注意的事項

1. 選擇眼科視光師

準確的驗光和配鏡對小朋友的視力發展至關重要。小朋友可能因為環境或不自覺地形成「假近視」，專業的眼科視光師可以使用散瞳藥水放鬆眼內肌肉，以提供更準確的驗光結果。眼科視光師會根據小朋友的視力情況，幫助他們選擇最適合的鏡片和鏡框。

2. 定期眼睛檢查

小朋友的視力在成長過程中會發生變化，建議每半年至一年進行一次視力檢查。有研究指出，如果度數配得不足，反而會使近視加深得更快。定期檢查可以及時發現視力問題，並採取相應的措施，以促進視力健康的發展。

3. 選擇適合的鏡片

對於小朋友來說，選擇輕薄、防刮、抗藍光的鏡片可以為他們的眼睛提供更好的保護。輕薄的鏡片可以減輕眼鏡的重量，降低佩戴的壓力；防刮鏡片能夠抵禦生活中的磨損，延長眼鏡的使用壽命；抗藍光鏡片則可以有效地過濾掉屏幕等產生的藍光，減輕眼睛疲勞。

4. 選擇合適的鏡框

選擇輕盈且耐用的材質，如TR90或碳纖維，可以減輕佩戴時的壓力，並具有很好的抗衝擊性。同時，選擇適合小朋友鼻型的鼻托和膠位設計，以確保眼鏡穩定並避免不適感。適當的鼻托可以減少眼鏡對鼻樑的壓迫，提高佩戴舒適度。

5. 注意配鏡過程中的配合和反饋

在配鏡過程中，要注意觀察小朋友的反應，並與他們保持良好的溝通，以確保選擇到最適合他們的眼鏡。讓孩子在配鏡過程中主動參與，可以幫助他們更好地適應新眼鏡，並培養良好的視力保護意識。

護眼運動與按摩眼睛

除了選擇合適的眼鏡外，進行護眼運動和按摩也是保護視力的重要環節。以下是一些適合小朋友和成人的護眼運動和按摩方法：

1. 20-20-20眼睛休息法

每 20 分鐘看電腦或其他屏幕，讓眼睛在 20 英尺外的物品，休息 20 秒。這有助於減輕眼睛疲勞，特別是長時間使用電子設備時。

2. 瞇眼法

輕鬆閉上眼睛，然後慢慢地瞇眼 5 秒，再放鬆 5 秒。重複這個過程 5-10 次。這有助於刺激眼睛分泌淚液，保持眼睛濕潤。

3. 指腹按摩眼睛

用手指腹輕輕按摩眉骨和下眼瞼，每個部位按摩 5-10 秒，然後再按摩太陽穴和後枕部。這能夠促使眼部肌肉放鬆，並提高血液循環。

4. 熱敷眼睛

選擇專為眼部設計的熱敷膜，其溫度應保持在40-45度之間。將熱敷膜放在閉上的眼睛上，保持15-20分鐘。這種熱敷方法有助於放鬆眼部肌肉，促進血液循環，並有效改善淚液中的油脂分泌。

為了確保小朋友的視力健康，家長應選擇專業的眼科視光師進行驗光和配鏡。同時，教育孩子們養成良好的護眼習慣，定期檢查眼睛、選擇適合的眼鏡，並進行護眼運動和溫和的眼部按摩。註意在進行護眼運動和按摩時，動作要溫和，避免用力過猛，以免傷害眼睛。

《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》