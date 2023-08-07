開學首選護脊書包 即睇小學生書包必備五大護脊功能、條件

小學生書包過重問題已不是新鮮的事，若書包重量超過學生體重的十分之一，或有機會損害脊骨健康。撇除書本數量，家庭可從書包著手，可選擇護脊書包及規格良好的款式，好好保護兒童脊椎及成長發展。內文將會解構護脊書包的特性及功能，家長可從以下特點及個人需要來選購護脊書包。



早前01親子記者直擊考試後的小學生書包重量，家長透露考試週已將書本數量及重量減半，但仍有學生書包重量超出學生體重的十分之一。若書包重量超重，會直接增加人體能量消耗、增加上身向前傾機率、限制胸腔的膨脹，有機會引致肺活量下降，長遠來說，是嚴重影響小朋友健康成長。

部份學生更透露體重約20多公斤，惟書包已重4.68公斤，她表示背書包時很辛苦：「我會出晒汗，有時候行樓梯因為書包太重，上身會向前傾，肩膀也會出現疼痛的情況。」她的媽媽知道女兒書包過重的情況，所以放學後不會讓女兒自己背書包。

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兒童至青少年階段脊椎發展尤其重要 首選護脊書包

高規格的護脊書包，既要提供良好脊椎承托力，又要平均分佈書包重量壓力，才能減少對頸背及肌肉壓力的負荷，並能減低學童出現肌肉痛或寒背等問題。

護脊書包五大重點

1. 必備胸帶及腰帶

兩款帶的設計有助將書包固定於小朋友身上，避免因書包重量而影響學童身體向前傾、減低走路時書包的震盪，有助增加走路時的舒適度。

2. 具厚度及彈性的肩帶

肩帶帶有厚度及透氣性功能，能夠減低肩膀的壓力，同時減低學童肌肉痛等問題。肩帶建議為2吋至2吋半寬度，有助將重量壓力平均分佈至兩邊肩膊。

3. 具厚度及舒適的背墊

很多書包都具備硬板或透氣背墊，有助保護背部及維持背部透氣感。若背墊中間位置有坑紋，能夠減低脊骨直接受壓的機會。

4. 多類型收納位

收納位功能性多，同時有助平均分散書包壓力。而書包內部近背部位置，若有彈性帶或收納帶為佳，能夠將較重的書本貼近身驅，避免書本向前傾等情況出現。同時，彈性帶可固定書本，使學童揹書包時的舒適度提升。

5. 挺身而輕巧的書包

書本重量難以改變，選購書包時可考慮其重量，避免過度增加學童背部的壓力；而挺身的書包可以減低書本向下墜的情況，有助避免學童身體向前傾遷就書包重量等問題出現。