開學系列｜小四生書包超重一倍「行樓梯上身會向前傾、肩膀會痛」

香港學童書包的重量一直備受熱議，儘管部分學校逐漸將書本和作業電子化，但大部分小學仍以紙本教學為主。01親子記者隨機於街頭訪問數名學生及其家長，當場為書包磅重，並了解現時小學生背書包的狀況。衞生署建議學童不應長時間背負重量超過學生體重十分一的書包，但隨機訪問當天，發現數名學生書包的重量均超過建議重量，其中一名20多公斤的小四學生書包重達4.68公斤，超出建議重量的一倍。有學童家長表示，由於孩子書包太重，都會選擇在上學或放學路途替他們背書包，或將書包放進購物手拉車，盡量減輕孩子的負擔。



小四女學生重約20多公斤 書包重4.68公斤 女童稱肩膀痛

記者於暑假前夕進行隨機街頭訪問，其中一名受訪的小四女童身型瘦削，女童媽媽指女兒體重約20多公斤。記者為其量度書包重量後，發現書包重達4.68公斤，重量超出建議數值達一倍。她表示背書包時很辛苦：「我會出晒汗，有時候行樓梯因為書包太重，上身會向前傾，肩膀也會出現疼痛的情況。」

女童媽媽亦知道女兒書包重的情況，所以放學後不會讓女兒自己背書包。她指，女兒背書包時會出現寒背，有時又會腳痛，但她無奈表示：「學生每天所需的書本和功課都很多，也不能將書本留在課室裏，所以也無可奈何地繼續（背著很重的書包）。」

小一女學生重20公斤 書包重2.82公斤 媽媽擔心寒背問題

記者另外訪問了一對分別就讀小五及小一的兄妹和家長，媽媽稱由於子女已完成考試，「今天書包比較輕，沒有甚麼書，平時會比較重」。她指，女兒平時上學會背書包和手提一個功課袋，書包主要擺放水樽、筆袋、外套和書本；功課袋會放功課和圖書。是次只量度了書包重量，發現已接近3公斤，對於體重20公斤的學童，書包重量已超出衞生署建議。媽媽又表示，自己作爲大人也覺得書包頗重，所以放學後多數都是由她為女兒背書包或放進手推車。女童稱現時只需要走一層樓梯到班房，所以尚未感到吃力或出現肩膊疼痛的狀況，但媽媽擔心女兒往後或會出現寒背問題。

小五男學生體重55公斤 書包重4.82公斤 媽媽：「今天沒有太多書」

就讀五年級的哥哥體重55公斤，雖然媽媽表示當天書包裏沒有太多書本，但依然重達4.82公斤。採訪當天書包重量沒有超標，但男童媽媽指，「考試前的書包比現在的重，預計超過5公斤。」她又補充說：「哥哥今天書包的重量是妹妹平時書包的重量」，反映出兩兄妹的書包都非常重。男童媽媽隨後解釋，「五年級功課很多，曾試過一天有十幾樣功課，所有書包非常重。」

教育局「如何協助子女減輕書包重量」宣傳單張中提出以下建議措施：

1.自小培養子女收拾書包的習慣，每天依照上課時間表和老師指示，增減攜帶書本、文具及必須應用的物品；建議子女選用輕巧的文具及用品，同時避免子女攜帶非必要的用品和雜物回校。

2.收拾書包時，應把最大及最重的書本及用品置於書包內近背部位置，較輕的用品則宜置放書包外側部分，使重量靠近背部並分散部分重量於盆骨，减輕對學童身體造成的壓力。

3.為子女選擇書包，以輕便安全為佳。宜用背囊式，有寬闊肩帶、厚墊並可調校長度以配合體型。

4.教導子女正確攜帶書包，用背囊式時，書包必須緊貼後背，避免書包底部頂着腰部而書包上半部則離開背部；若用單肩或單手攜帶書包，便應左右手或兩肩交替運用。

5.囑咐子女帶備輕便的容器，需要時可在校內添加飲用水。

6.教導子女善用學校的儲物櫃或其他儲物措施，以放置備用的書簿、文具及視藝等用品。

7.與子女共同探討書包過重的各種原因並商議解決方法，有需要時應向學校建議切實可行的方案。

8.積極參加有關增強脊柱健康的講座，並從小培育孩子均衡飲食及定期適量運動的健康生活方式與習慣。