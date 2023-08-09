兒童身高｜越肚餓越不應吃甜食？2大時段攝取過量糖份易影響發育

每到下午總是又餓又想睡，小朋友放學後頻喊肚子餓，因此，不少家長會準備小零食給孩子墊墊胃，小兒遺傳內分泌科醫師提醒，一天當中有兩個時段吃點心，容易造成高血糖，影響生長激素分泌，還可能造成肥胖、減少正餐攝取量等。



台灣小兒遺傳內分泌科醫生陳菁兒醫生在Facebook發文表示，空腹吃甜食會馬上被吸收，血糖立刻高起來，高血糖除了會抑制生長激素的分泌之外，過多糖份也更容易被人體吸收，造成另一個問題也就是肥胖，而肥胖是導致性早熟的危險因子，性早熟也會影響身高，所以肚子餓的時候吃精緻糖影響最大，其中，她還點出兒童在以下2個時間點，一定要避免過高的精緻糖。

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下午茶（下午放學一回家、晚餐前)

因為剛放學，中午的午餐消化完畢，又還沒有到晚餐時間，這個時候是最容易亂吃東西了，只要肚子一餓，就很容易在路上買個手搖飲或買個麵包當點心吃了。除了血糖上升抑制生長激素且容易變胖之外，點心一不小心吃多了，反而使得原本該好好均衡吃蛋白質青菜等晚餐吃不下。

睡前（宵夜）

睡前晚餐大致消化的差不多，胃裏沒有食物時吃精緻澱粉或含糖飲料更容易吸收造成高血糖。更重要的是，生長激素在晚上10點到半夜2點分泌達最高峰，這時吃宵夜造造成的高血糖，反而會將應該上升的生長激素給壓下去，影響更大，如果晚餐前或睡前宵夜肚子餓想吃東西就以蛋白質點心，例如牛奶、水煮蛋等來取代，補充好的長高原料。

如果真的很想吃甜食該怎麼辦呢？陳菁兒建議，可以選擇傷害性比較小的時間食用小份量以及降低頻率。一周選一個周末午餐飯後馬上吃 1/3份量的精緻澱粉，吃飽後馬上吃精緻澱粉，血糖升起來的速度較空腹緩慢一些，而且吃的下的份量也會比空腹少一些。

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