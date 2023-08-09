雨僑高敏感女兒N班開學 網上分享3大家長錦囊「心理建設很重要」

雨僑與歌手羅力威育有一子一女，她經常在社交平台分享育兒、教養心得，某些帖文更分享照顧高敏感女兒Harper的情況。近日，她分享女兒N班開學的情況，更整合了照顧高敏兒的 3 大家長錦囊，她建議家長應與小朋友做好心理建設。

文章來源：雨僑 Ava Liu



雨僑指N班生活能夠幫助女兒成長及減輕父母壓力「但要先成功送她進校門」

她表示跟一年前相比，讓疫情下出生的高敏兒哈啤入讀N班是正確選擇，而且N班生活能夠拯救了她「但首先，我得把她送進校門…」

1. 校服一定要試穿

一般情況下，為她換衣服出門已經是惡夢。她指如果校服稍為不是他們喜歡的顏色與材質，上學當天才要她穿上的話失敗率可以達到百分百。不論校服、運動服還是外套、黑色皮鞋、白色運動鞋均由七月開始試穿，最初還是會抗拒，但經過一段時間便能慢慢開始接受。

接下來的挑戰就是怎樣說服她逢星期一三五穿校服，星期二四穿運動服，為甚麼校服一定要配黑皮鞋、運動服配白色運動鞋，還有些情況會哭鬧影響遲出門的情況。她指已經熟悉指定衣物，所以配搭上的問題只要回到學校看到其他小朋友便會自動解決。（圖為兩歲生日會，穿的是熟習中的黑皮鞋。）

2. 學校環境心理建設

家長日當天跟學校溝通後便開始拍照、拍影片，回家後可以再次介紹學校環境。最好找到她喜歡的物件例如玩具廚房、粉紅色城堡等，讓她第一天上學能夠treasure hunt一下。

3. 最難級別：預備分離

直至七月，playgroup裡同月齡的同學(同為一歲十一個月)能夠獨立上課，唯獨哈啤背後有雷達，只要雨僑身體往後移一公尺便立即崩潰、失去信任、無法專注上課。她指曾讓爸爸、姐姐嘗試(她比較不黏的)陪上課，結果也是奪門而出，當雨僑到大厦單位接放學時，她已經在𨋢口位置與爸爸對峙，其哭聲都令父母心碎了。

雨僑指已試過很多不同方法，但就是從未與女兒成功分開。雨僑指在一星期一次數百元的課堂裡，因為孩子分離時的哭鬧影響其他同學無法正常上課，真的有點自私，雖然大家都說不介意，但在她心中總是不是味兒。

後來playgroup老師的建議是不要二次傷害她，到時候在學校一次成功分離就是了，她也十分同意，畢竟分離不是一種技能，不像游泳踩單車一里通百里明，能夠在不同的場景運用。