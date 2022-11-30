雨僑分享成爲人母後學懂的三件事「讓我更喜歡現在的自己」

藝人雨僑與歌手羅力威2018年結婚後育有兩歲女兒Harper，雨僑今年九月宣佈即將迎接二寶的喜訊。自Harper出生以來，雨僑非常重視教養，在陪伴女兒喜樂成長的同時，自己也不斷學習和增值，雨僑就曾分享成爲人母後學懂的三件事。



大家更喜歡一直羡慕別人的生活，還是對自己所經營的生活充滿熱情、滿足於自己所擁有的？ 「廿四孝」媽媽雨僑專心照顧孩子之餘亦工作忙碌，她不諱言踏入「35+」後，生活不可再得過且過。女兒Harper出生後，雨僑每件事親力親爲，同時「注重增值和提升自我，卻不會把自己逼向牆角」，她直言更喜歡現在的自己。

減少無效社交



除了充滿負能量、喜歡講是非、歪理和慣性批評的人，雨僑坦言成爲人母後時間非常寶貴，若繼續在照顧家庭和好好工作以外盲目合群，會減少獨處時間作自我沉澱和反思，同時亦爲成長的絆腳石，所以她認爲需懂得訂立界線。

定期檢視自己的成長速度



當雨僑遇到不如意之事，同時有可控因素，她會寫下以前哪個部分的自己在作祟。像以前雨僑骨子裏怕事情繁瑣，背後原因是她總覺得「快比慢好」，但則出現完成度不夠高的問題。雨僑回想年輕時總被催促完成事情，全因那是當時的生存技巧，但現在已不管用，於是下定決心超越以往的自己。

接受不完美



雖則雨僑認爲得過且過的生活並不可取，但她也不希望走向另一極端，成爲完美主義者。雨僑指完美主義者帶強烈批判，容易消耗她和身邊人的感情，所以律己以嚴的同時，也得接受世界的不完美，包括自己不完美的地方。「千萬別在底線以下的事情上反覆原諒，卻在底線以上的事情上過於斤斤計較。」

來源：雨僑IG

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓