雨僑嘆照顧高敏感女兒不簡單 接觸新事物必崩潰 態度強硬影響關係

雨僑與歌手羅力威育有一子一女，她早前在社交平台發佈了一篇長文，分享照顧高敏感女兒Harper時的艱辛。她稱女兒每天都要以同樣的生活方式生活，接觸新事物、人物或去新地方時必定崩潰，「去主題樂園對她來說是恐怖的懲罰。」儘管如此，她仍觀察到女兒在不同方面的天賦，稱讚她的記憶力、語言能力和學習能力都十分良好。

文章來源：雨僑 Ava Liu



雨僑在Facebook發表以下長文：

想跟各位高敏兒的媽媽說聲: 「辛苦你了。」其他人不明白的，我都懂。特別是兩孩媽的身份讓我更深切體會，不是你帶得不好、不是你太縱容孩子，而是有些寶寶生來就是對聲音、觸覺或視角（不幸的有可能是全部）高度敏感，嬰孩時期特別哭鬧，幼兒期超級難搞，兒童期挑戰EQ。

（圖片來源：Facebook 雨僑 Ava Liu）

我們不是要標籤他們，這不是病，嚴格來說「高敏媽媽」這個標籤只是讓懷疑人生的媽媽們知道地球上另一端有人跟自己過著同樣的生活，知道這條路並不孤單，然後我們圍圍爐、互相獻計之後又會快快樂樂地迎接步步驚心的一天。

前幾天替弟弟上家長班，選擇題：你的寶寶哭鬧時多數需要多久才平復？可以選擇5分鐘、10分鐘諸如此類，弟弟我選了5分鐘，而姐姐……當年最高紀錄15小時不停止地哭。

「我就是覺得太暗、太光、太冷、太熱，這件衣服不舒服，抱的角度不對，爸爸太瘦，奶太熱，怎麼樣？」不管是換片、洗臉、還是穿衣服，從嬰兒期就爆哭推開，晚上上廁所我都不敢沖廁，因為100%會醒；上playgroup的年代關燈看video、Messy play（感官遊戲）、換老師例必奪門而出和崩潰。到現在上學前班，生日會、活動日只要不是穿校服的日子，一定哭到橫著抬進學校。七分褲一定要拉拉拉，拉到最長，襪子全部都討厭，只穿又舊又鬆又黑的。還記得開學前要到診所拿健康證明，甫到埗便哭得裙拉褲甩，雙手不停拍打玻璃門，最後要四、五個人按著，其實只是用聽筒聽一下心口。

所有新事物、新人物、去新的地方一定災難收場，她的舒適圈只有在家，每天以同樣的生活方式生活。對她來說，去主題樂園是恐怖的懲罰，一隻杯、一條行車路線、一套新衣服隨時成為當日的導火線，毀滅你所有的努力和期望。

（圖片來源：Facebook 雨僑 Ava Liu）

這就是我的生活。你可以問，「哭又如何？孩子這麼小硬來就好！」可以呀，然後她就哭到心臟好像快要爆炸，全身滾燙、頭髮全濕，喘不過氣，好像快要休克暈倒，衝出馬路、衝下電梯。用盡小小的身體每個部分，以最強烈的形式反抗。多少個聚會還沒開始我就要回家，車廂裡我和爸爸有時會沉默，有時我也哭了。你可以打，可以罵，但也改變不了她，唯一改變的只是你和她的關係，會變得很差。

還是那句，「你又唔見細佬著唔到過頭笠？」、「你又唔見細佬一出世就唔俾人抹面？」洗澡的水要準確的34度。是啊，我終於肯定哈啤（雨僑女兒）是與別不同的，但她也是我最寶貴的女兒，對一切都很敏銳的她擁有神級記憶力、良好的語言和學習能力，很有音樂天賦，每個人情緒上細微的漣漪她都看得懂，邏輯和理解能力都極高，有辣有唔辣。

再說一次，不是因為高敏所以特別好或者特別差、要世界怎樣去包容。有些孩子又好照顧又優異；有些不愛學習但性格超級好，剛好高敏這一類情況比較相似，而且十分影響生活，媽媽們討論起來更有共鳴，可以互相幫助。

如果你還是覺得根本每個小孩子都是高敏，「係你嗰個無家教咋？」、「又唔見我嗰四個仔女係咁？」那我替你高興。相反如果你看完想相認，來，我擁抱你，讓我們把今天的鬱悶吞下去，明天繼續努力，祝你地雷越來越少，天天輕鬆出門。

文章來源：雨僑 Ava Liu

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