雨僑詳解無請陪月外傭的好壞：長老自薦幫手有風險幻想現實落差大

雨僑（Ava）與歌手羅力威（Adason）2018年結婚後育有女兒Harper，Ava早於去年9月宣佈懷孕喜訊。Ava生第一胎時沒有聘請幫手幫忙照顧Harper，但經過數年艱辛的育兒生活後，Ava有不少心得，她拍片整理了沒有聘請陪月及工人姐姐的得與失，讓各位準父母參考。



Ava分享沒有請人幫忙很辛苦，但是自己最初沒有請陪月、工人其實是因為3大主因，但是後來再度審視，才發現當初自己的幻想其實與現實有很大出入。

1. 習慣二人世界



習慣了家中只有夫妻兩人，以為不聘請陪月就能常有二人世界的時間。

但是孩子出生後，如果家人會常到家中幫手照顧小孩，其實家中也變得像公眾地方一樣，常有不同親人出入。父母也會期望定時定候有親人來幫忙，所以最初想要二人世界的想法當然實現不了。

2. 長老認晒頭



長老們最初答應會幫忙，他們年紀不算太大，又是剛退休，期待展開人生新一頁。而且有親人是專業陪月，對方知道Harper出生後立即提議要幫忙，在Ava坐月的第一個月照顧周到，但之後要工作，所以無法繼續幫忙。同時原本能幫忙的親人身體不好，所以第二個月就沒有人能幫手。他們又不捨長老每日花費長時間照顧他們，所以只能靠自己。

3. 不知哪來的自信



Ava指他們認為自己一直以來都能自理，也能好好打點家頭細務。而且家中有養兩隻貓，牠們屬於照顧上需要花較多心力的品種，Ava和Adason為了照顧愛貓也很少去旅行，或者與朋友外出過夜，所以有信心能自己照顧孩子。

沒有請人幫手的5大問題

問題一：辛苦



Ava表示即使有親人幫忙，但他們也只能在白天幫忙數小時。Ava為了讓Adason睡久一點，會讓寶寶睡在她身上，方便哺乳，久而久之也令女兒變得越來越貼身，晚上要抱著媽媽睡覺，睡醒就要找媽媽吃奶。於是Ava在女兒13個月大時下決定為她訓練睡眠，才解決了這問題。

此外，她經常要趕在女兒睡著後洗紗巾、奶樽，空閒時要替她換床單、被鋪，完全沒有時間休息。如果孩子易嘔奶，父母更要不斷洗衣服。

問題二：沒法將自己最好的一面給寶寶



當家長沒有充足睡眠，經常都很累很辛苦，日間又有諸多事務要處理，全日都沒時間休息，沒法回復元氣，自然就無法把最好的自己留給寶寶。

第一，無法很好地處理自己的情緒，呈現自己最喜樂的一面。第二，如果父母與寶寶同睡其實很危險，如果睡著時不小心鬆手或釀成嚴重意外。

問題三：母乳餵哺時間不長



Ava表示產後沒有充足睡眠，三餐又不是吃得很好，所以母乳質素不太好。

問題四：夫妻易生磨擦



Ava指家中增添了一名嬰兒後，夫妻二人因為要輪流照顧寶寶，難有充足睡眠，更難有二人世界的時間，連聊天、一起吃飯、看劇的時間也沒有，她直言是「為生存而戰」。而且父母會在育兒方面產生磨擦，整個過程其實是逐漸消耗夫妻感情。小朋友成長的過程中，其實會觀察父母的關係，這些都會影響他們的人生觀和感情觀。

她認為雙職家庭需要請人幫忙照顧小朋友。如果是單職家庭，但主要照顧者又要經常外出，最好還是請人幫忙照顧。

問題五：即使後來請到工人 女兒也不會跟工人



Ava在女兒約8至9個月大時請了傭人，但女兒已過了認人的階段，而且她是高需求寶寶，常要指定的人陪她做某些事情，只要媽媽在家就一定要找媽媽。因此在中途加入新的照顧者，孩子也難以適應。

無可取替的親密感

雖然整個育兒過程中有不少困難、疲累之處，但也有很多得著。Ava指在這過程中，她能更了解女兒的性格，平日能因材施教，也知道要如何照顧她的需求。此外Harper的安全感比一般寶寶低，會很依賴媽媽，所以母女間也越來越親密。

資料來源：YouTube@雨僑Ava Liu

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