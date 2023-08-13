急性肝炎｜可無預兆地爆發　嚴重要換肝　留意幼童發燒腹痛等徵狀

許多家長不知道年幼的孩子可能突然急性肝炎。台南市立安南醫院最近接觸許多個案小兒科主診醫生楊喬喻提醒家長，大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，嚴重可能引發急性肝衰竭或俗稱猛爆性肝炎，甚至到需要換肝、危及性命；不過只要家長對突然疲倦、胃口差、腹痛等症狀有警覺性，應迅速送醫，正確診斷治療，大多都可以恢復正常。



楊喬喻舉她最近接觸的案例，14歲女性患者感覺感冒卻反映右上腹痛，因症狀持續加劇，父母送至台灣安南醫院急診就醫，抽血檢查意外發現肝功能指數驟升。治療過程肝功能指數起伏不定，經一系列抽血與超音波檢查評估，才找出自體免疫抗體（Antinuclear Antibody）與抗平滑肌抗體陽性反應，診斷為自身免疫性肝炎，確定病因對症下藥，肝功能已趨於平穩。

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楊喬喻說，大多數兒童急性肝炎可能因疱疹病毒、腺病毒或EB病毒（Epstein-Barr virus）等感染，可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。對這些感染性疾病適時給支持性療法，追蹤肝指數大多都可恢復正常。

不過如果反覆超過六個月成為「慢性肝炎」，則應積極尋找原因。楊喬喻表示，隨着疫苗普及公共衛生進步，兒童族群肝炎以往常見的甲、乙、丙肝已經漸減少，取而代之的是飲食西化後，肥胖所引起的非酒精性脂性肝炎比例上升；代謝性疾病如「威爾森氏症」或「自體免疫性肝炎」等雖較少，也會引發需要注意。

她說，兒童急性肝炎有分輕重，輕則感到疲倦、噁心、嘔吐等，但大部分3個月內會恢復；嚴重的話會引起黃疸、肝發炎指數飆高、肝細胞大量壞死、凝血功能異常、肝腦病變等，就是嚴重的急性肝衰竭或俗稱猛爆性肝炎，甚至到需要換肝、危及性命的程度。

她說，慢性發炎雖會引起肝臟纖維化甚至肝硬化，但無須過度擔憂，只要積極尋找病因並對症下藥，通常可以避免後續併發症出現。

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