腸胃炎｜別急於止痾止嘔！4步驟照顧孩子　一原因別喝運動飲料

手常見的腸胃炎通常是諾羅病毒與輪狀病毒所引起病毒性腸胃炎，影響不分年齡，諾羅病毒感染機率更是遍佈全年齡層，而輪狀病毒則好發於５歲以下幼童與嬰兒。兩者傳染途徑都是糞口，如果碰到患者食用過的食物或水，甚至密切接觸、吸入患者嘔吐物或排泄物產生的飛沫，都有可能受到影響。



孩子可能出現上吐下瀉、噁心等症狀，嚴重時還可能伴隨電解質失衡、脫水、肌肉痠痛、發燒等不適，只要記得４個步驟，就能給予孩童妥善照顧，家長就不會焦頭爛額、無所適從了。

若真的是為子女好，記得別當自己是醫生，耽誤了治療病情的時機！（按圖了解）

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步驟1：瞭解上吐下瀉的原因

當孩子上吐下瀉時，應先了解孩子不舒服的原因，帶孩子前往醫療院所診治，了解病因後才能遵循醫囑用藥，最忌諱自己當醫生來判斷孩子的症狀與病因。

步驟2：適時補充水分

「避免脫水」是病毒性腸胃炎最重要的治療重點，急性期可短暫禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步以少量多餐方式，給予孩子麵包、粥等容易消化的食物。

在此期間也應讓小孩持續補充水分，也可以使用在藥局購買的口服電解液，讓孩子維持身體水分及電解質平衡，避免脫水。 有些家長會在這時候讓孩子飲用市售運動飲料，雖然運動飲料具有在運動後達成電解質平衡的功效，但其糖分太多，容易造成孩子因腸胃蠕動而腹瀉更嚴重。

另外，各運動飲料中的鈉離子與鉀離子含量都不盡相同，若非針對孩童體內狀況而隨意讓孩子飲用，甚至自行稀釋、調整比例，電解質反而更失衡，可能進一步導致脫水現象。 若是嬰幼兒感染腸胃炎，也提醒家長在餵奶時不要選擇含乳糖的奶粉，這樣會造成孩子腹瀉更嚴重；水果蓉同樣因為含糖量高，建議家長不可因為切成蓉、容易吸收就讓幼童食用。

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步驟3：正確使用藥品

目前針對輪狀病毒、諾羅病毒等病毒性腸胃炎，並無專門治療藥品，臨床上以緩解症狀、避免脫水的治療方法為主，不太會使用到抗生素。有些家長會希望孩子當下就可以止吐止瀉，但腹瀉是發炎反應，透過腹瀉反而可以排出病原體，家長只需注意小朋友水分攝取跟電解質平衡就好，不需自行提供孩子食用止瀉劑、止吐劑等。

家長最重要的是要遵循醫囑來照顧孩子，萬一孩子因吃藥產生副作用，家長其實不用太擔心，可以先向醫生、藥劑師了解藥物可能產生的副作用，不需因為孩子看起來症狀更嚴重而焦慮煩惱。

步驟4：妥善清潔

病毒性腸胃炎具有傳染性，應小心處理患者嘔吐物及排泄物，避免污染周遭環境，並可使用適當稀釋後的漂白水清潔。酒精對病毒性腸胃炎不具有消毒功用，家長請記得優先選擇漂白水消毒環境。而同住家人也應勤洗手，避免交叉感染。

當孩子不舒服、上吐下瀉時，家長擔憂是必然的，但只要前往醫療院所診治、了解病因並遵循醫囑，適當補充水分與電解質即可。最後提醒，若針對藥物有不了解或對副作用擔憂之處，可諮詢醫生或藥劑師，切忌家長自己當起醫生、調整孩童用藥。

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