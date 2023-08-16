單親父母｜別令親子關係也破裂！獨力照顧子女　切忌犯下2種錯誤

台灣離婚率高居亞洲第1，光是2021年就有將近4.79萬對配偶離婚。假如離婚後有年幼孩子要顧，單親爸或單親媽可能遇上哪一些育兒和教養難題？該如何面對這些困境，讓孩子在愛中成長不學壞？



早前一名來自台灣的兒科醫生在Facebook上自我揭露是單親爸爸，過去因對3名孩子感到虧欠而過於寵溺，如今孩子不服管教，讓他不得不動手打小孩，卻被孩子的媽媽指控家暴。兒科醫生家暴事件鬧得沸沸揚揚，卻也顯示出單親家庭的育兒和教養困境。

台灣新北市家庭暴力暨性侵害防治委員會委員、精神科醫生楊聰財表示，單親家庭可能只有一人收入來源、經濟壓力大之外，單親爸媽也需要獨自處理所有的家庭事務，除了有孤獨感、時間管理困難等問題，親子教育也是挑戰。

「在單親家庭中，孩子交由爸爸或是交由媽媽照顧，父代母職或母代父職遇到的狀況是完全不同的，」台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說。

張淑慧解釋，華人社會對父親和母親的期待不同，多數人的刻板印象是，單親爸爸應該好好賺錢，單親媽媽則應該好好照顧孩子、錢加減賺就好，這也造就單親爸媽遇到的育兒和教養困境有所不同（詳見圖1）。

圖1：單親爸媽的育兒教養困境比一比。（康健雜誌授權使用）

單親家長情緒M型化 教養期待落差大易發生親子衝突

無論是單親爸爸還是單親媽媽，都可能出現M型化的兩極情緒。張淑慧解釋，因為爸爸和媽媽會感覺自己虧欠孩子，進而疼愛、縱容，但也可能在育兒和工作疲憊交錯之餘，出現更加憤怒的情緒，而這樣的情緒很可能會直接宣洩在孩子身上。

張淑慧也特別點出單親爸爸所遇到的教養期待落差，可能比單親媽媽來得更大。

張淑慧解釋，若孩子是給爺爺嫲嫲帶大的，隔代教養特別容易出現被溺愛過頭的孩子，當孩子長大後、轉由單親爸爸做為主要照顧者，不少爸爸會發覺孩子不如預期中的樣子：「孩子怎麼不再像以前一樣乖巧？」進而嚴加管教。

孩子方面，若即將進入青春期或正處於青春期，因前額葉還沒有發展成熟，衝動及憤怒的情緒無法好好控制，再加上產生教養困惑：「你以前都不管我，為甚麼現在要這樣嚴格管教我？」孩子無所適從就會不服管教、頂嘴不合作，甚至逃學、逃家。

大部分的單親爸爸會因為孩子的舉動，感受到自己的權威遭到挑戰，親子衝突容易一觸即發，「此時也多半是家暴或兒虐事件發生的開始，」張淑慧感慨道。

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「不打不成器」已過時 2大心法正向教養孩子

然而，管教孩子最忌諱的就是打罵或體罰，但許多家長仍抱着「不打不成器」的態度對待孩子，認為這是管教、不是家暴或兒虐。文初所提及那位兒科醫生家暴事件也是類似狀況，但傳統教養觀點在現代教育中已經被廣泛質疑，因為它存在負面效果。

台灣兒科醫學會特別為此發出聲明稿強調，打孩子和體罰沒有辦法達到教養目的，只能暫時讓孩子感到害怕與恐懼，長期還可能造成孩子的身心創傷，甚至影響腦部發育，造成永久性的精神與行為偏差。

張淑慧也說，對孩子施暴，孩子不一定知道自己犯的錯在哪裏，而且小時候被施暴過的孩子，長大後自我傷害、吸毒、或行為偏差的比例，比其他孩子高10倍以上，「這也是為甚麼心理學家認為，童年的傷必須靠一輩子來療癒。」

那該怎麼管教孩子呢？張淑慧提供教養孩子的2大心法，並提出正向教養和打罵教育的差別（詳見圖2）。

管教態度一致：無論主要照顧者是誰，孩子從小到大的管教態度要一致。

管教方法合理：親子訂出共同家規，有適當的鼓勵和合理的處罰，例如：不寫作業就不能看最愛的電視節目。父母如果違反家規，也應接受處罰。

圖2：正向教養和打罵教育的差別比較。（康健雜誌授權使用）

楊聰財則建議家長在管教孩子時多利用「三文治表達法」，先給予肯定，再給提醒，最後給鼓勵。例如：「你很認真唸書，但考試分數比上次差，我們看看能如何改進，一起加油。」比起打罵處罰孩子，更能維持家庭和氣。

此外，楊聰財認為，親子教養需要根據孩子的年齡和個性、特徵，進行滾動式調整，更為有效。

有育兒或教養困境 單親家庭可求助社會福利服務中心

單親家庭遇到育兒困境時，不必感到驚慌。家長可到社會福利服務中心或單親家庭福利服務中心尋求幫助，包括有托育服務、育兒指導、親職教育、情緒支持等，若經濟匱乏也能找到經濟扶助或實（食）物提供。

張淑慧特別提醒，並非每一個單親家庭都能找到適當的育兒後援，如果親友有吸毒或兒虐傾向，將孩子託付給不適當親友，後果恐怕不堪設想。此時更需要尋求各縣市的社福中心協助。

台灣兒科醫學會也呼籲教養兒童的家長與照顧者，應當正視自己遭遇到的生活壓力與心理創傷，必要時積極求助各種資源，例如各大醫院成立的兒少保護區域醫療整合中心，也可以找到育兒與親子關係的建議和協助。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】