離婚｜婚姻破裂這幕最嘔心！為爭撫養權　律師見盡父母怎教唆子女

台灣網紅巴毛律師在Facebook分享，當他碰到「親子離間」的案件，內心的難過與不捨。在案件中可以看到，父母一方被小孩拒絕，失望落淚；小孩被離間，表現出各種異常行為。離間行為將對小孩未來人格發展產生影響。



Facebook《巴毛律師混酥團》巴毛律師在Facebook分享，當他碰到「親子離間」的案件，內心的難過與不捨。他提到，小朋友很容易受到離婚父母其中一方離間，導致拒絕與另一方父母見面。

在案件中可以看到，父母一方被小孩拒絕，失望落淚；小孩被離間，表現出各種異常行為。巴毛律師為此看了一堆關於親子離間期刊論文跟研究報告，報告提及的離間行為，對小孩未來人格發展的影響，讓他更難過。

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被離間，全盤否定非同住父母

小朋友受到離婚父母一中一方離間，會開始拒絕與另一方父母見面，但表現出來的都是「自己的意志」，全盤否定非同住父母。巴毛律師指孩子會說對方很噁心，不想看到他，不需要爸爸或媽媽之類的話。

有的孩子甚至會捏造莫須有的事情，去誣陷非同住父母，如果是大一點的孩子或是心思細膩的孩子，很難從他們口中問出，「這些都是爸爸或媽媽教他這麼說的」之類明確的證詞。

先操弄小孩的心理就贏了嗎？

巴毛律師生氣的說：「自從憲判字8號出來之後，甚至會有法官直接跟我說大院意見就是要尊重小孩的意見，但小孩表現出來的意見真的是他自己的意見嗎？這麼小的小孩難道不會受到大人操控嗎？所以意思是只要先洗腦、先操弄小孩的心理，我就贏了嗎？」

要調查孩子說的話，必須從各個方面去下手，想辦法證實未成年子女的確受到不良的影響，譬如社工訪視、程序監理人調查、學校老師的說法。真的很不容易。

逼孩子疏遠自己的父母

巴毛律師感嘆，大人之間的紛爭卻利用這麼小的小孩當作工具，逼他疏遠自己的父母，讓他必須選邊站，甚至說出「我這輩子最不想見到的人就是我媽媽」這種話。他希望每一個家事法官、調查官，每一個律師都能多花一點心力在這種疑似親子離間的案件上，多觀察孩子是否出現離間子女的特徵，多觀察父母是否有離間父母的樣態，而不是一句「小孩就不想去」就解決。

別把大人的錯誤留給孩子承受

台灣現代婦女基金會社工團隊曾經把工作中的行動研究和心路歷程，寫成文字紀錄，出版《合作父母與親子會面：一群本土社工的看見》一書，期望幫助面臨家庭離異風暴的大人及孩子們。摘錄書中一段文字，給正面對離婚，或者已經離婚的夫妻雙方參考：

父親和母親都是孩子無可取代的珍寶和權利，大人可以選擇離婚，但不該就此決定孩子今後沒有母親或父親。

合作父母不是本能，需要後天學習，尤其離婚的掙扎過程中，兩人已經傷痕累累之下更是困難。而離婚後，為了讓孩子生活穩定，多半安排孩子與一方同住，另一方則有探視的權利與機會，我們稱之為「親子會面」。

事實上，在完全不想見對方的面，但卻要釋出善意祝福對方跟孩子的關係，這是離婚父母必須面對的課題。如何在親子會面的過程中，讓父母放心、孩子也安心，更是一大考驗與挑戰。

這麼不容易的一件事，但卻是離婚雙方無法避免要學習的，別把大人的錯誤留給孩子承受。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：操弄孩子說「我這輩子最不想見到的人就是我媽媽」，巴毛律師怒看離婚夫妻一方離間親子，誰先洗腦誰就贏？】