食飯期間斷電！日本小寶寶眼瞓到樁吓樁吓翻白眼　萌樣冧爆全網

日本小寶寶Micha，吃飯吃到斷片，網友看了笑翻，像醉漢，又像可憐的過勞上班族！



日本一位媽媽分享小寶寶的影片，標題是「我一邊吃一邊睡著了」，被網友點閱193 萬次，瘋狂轉傳。

這位萌BB看來真的很眼瞓呢！（按圖了解）

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堅持不懈翻白眼

影片主角是11個月大的Micha，他一邊吃東西卻不斷翻白眼，實在是太想睡覺了，抵擋不住睡意，所以眼皮漸漸下，但又不斷驚醒繼續吃。或許是因為「堅持不懈」，而讓網友看了忍不住大笑。

媽媽提到，吃完晚飯後，Micha正讓他爸爸餵他吃香蕉，算是飯後的甜點。但一下子，他的眼睛就開始翻白眼，腦袋前後搖晃，還看到他頭頂上還有一小坨米飯？！

許多網民的回覆也很有趣，一位網民說：「沒想到寶寶也有上班族和學生的經典表情。」一位網民則說：「這就是醉漢的表情與搖擺方式。」

有網民問媽媽，常常翻白眼嗎？媽媽回答：「幾乎每天，當他想睡覺的時候，都會這樣翻白眼。這是我的第一個孩子，我想知道嬰兒是否都是這樣？」（沒有喔！媽媽）

斷電的寶寶

這也算是寶寶「斷電」的一種，就是感覺前幾分鐘還好好的，但下一刻就突然睡興大發！許多爸媽都會發現寶寶有可愛又有趣的斷電片刻。但為什麼孩子會突然斷電呢？

這是因為寶寶對這世界的好奇心，會讓他想不斷探索周遭世界，這樣的念頭會努力「撐著」，不要睡覺。但體力耗盡時，就會出現類似「斷電」的狀況，下一秒立刻睡著。爸爸媽媽有遇過寶寶在什磨狀況下「斷電」，讓你覺得很有趣嗎？

媽編有一次帶著女兒去跑步，結果她跑一跑突然坐下，然後揉揉眼睛就躺地上睡著了！我花了一段時間才確認她不是昏倒，都快嚇死了。寶寶斷電真的是無奇不有。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：像醉漢，又像過勞上班族！小寶寶睡意太濃，吃飯吃到頻頻搖擺、翻白眼，網友瘋傳】