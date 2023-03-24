嬰兒健康｜多搣鼻樑才有高挺鼻、嬰孩易見鬼？解答8大湊B迷信傳言

新手爸媽較沒經驗，長輩們總會不厭其煩出手、出口分享育兒心得，來自上一輩口耳相傳的民間傳說，儘管半信半疑，有時也不得不照着做。



其實從懷孕時就有諸多說法，一直到寶寶誕生的照護，總有數不清的迷信束縛着爸爸媽媽。

台灣闢謠專家婦產科醫生蘇怡寧針對「新生兒」照顧，一口氣列出八大項流傳已久的民俗說法，也是長輩們常在碎唸的點，今天就跟着《媽媽寶寶》一起看看正確解答吧！

很多迷信的育兒建議，其實都可以被醫學知識解答呢！（按圖了解）

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1. 眉毛睫毛都要剪光，重新長比較長

《解答》



台灣兒科醫生毛心潔表示，睫毛長短與遺傳和營養狀況等因素有關，臨床門診觀察若寶寶睫毛濃密，通常家長也差不多又長又密，用剪睫毛的方法來增加是沒用的。

而且睫毛靠近眼睛，在剪睫毛過程中，如果孩子眨眼睛或頭部擺動，都可能一不小心讓眼皮或眼球受傷。另外，當孩子的睫毛被剪掉，重新長出的新睫毛，容易刺激眼球、結膜和角膜，嚴重者會造成眼部感染，因此請家長不要這樣做，給孩子造成不應有的痛苦。

同理，眉毛對於皮膚有保護作用，若給寶寶剃眉毛，改變了原本眉毛生長的形態和位置，重新長出的眉毛可能更加凌亂，影響寶寶面部美觀。

2. 要經常捏捏鼻子、扯耳朵，要趁早塑形才會長得好看

《解答》



台灣兒科醫生歐淑娟指出，鼻樑的高度由基因決定，並不會因為捏鼻子的動作變挺，即使是骨折了重新長出來的鼻骨也不會變更挺喔！

鼻子的骨性構造由硬骨和軟骨組成，鼻軟骨不影響鼻樑的高度，而鼻硬骨在出生時較為扁塌，之後隨着顏面骨快速發育會慢慢變挺，直至青春期左右定型。

許多小孩鼻子過敏，鼻腔黏膜較脆弱，加上血管豐富，容易因外力影響造成傷害而流鼻血，若頻繁幫寶寶捏鼻梁，甚至可能讓細菌入侵，導致鼻腔內分泌物逆行至耳朵，誘發中耳炎或感染上呼吸道疾病。

耳朵也是一樣，建議讓孩子自然發展比較好。

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3. 把腿拉直綁緊，長大腿才漂亮

《解答》



小寶寶在母體裏腿是蜷着的，所以出生後兩腿是彎彎的。隨着寶寶的生長，慢慢就會長好的，如果強行給寶寶綁腿，反而對骨骼發育不利。

專家表示，除了孩子患有先天性佝僂病外，一般時候，新生兒雙腿都會有一定程度的內收，這種內收會隨着生長自然伸直，綁腿根本沒有必要。有的孩子有O型腿的症狀，但O型腿是無法靠綁腿矯正的。

強行給孩子綁腿，不僅會讓寶寶在睡覺時感到不舒適，還會影響到寶寶的肢體骨骼發育。建議家長們在包裹孩子時，最好用鬆軟、寬大的被褥，應該給孩子留出一定的活動空間，這樣才會有利於孩子的睡眠，同時對孩子的健康生長有好處。

4. 讓寶寶趴睡，頭才會變圓形扣頭

《解答》



根據美國兒科學會建議，新生兒均採用「仰臥」睡眠的方式，而非趴睡，以降低猝死的機會。照顧者可依循以下2點建議，幫寶寶建立安全的睡眠環境：

1. 同房不同床：

嬰兒不建議與其他人同睡，但建議與照顧者同室睡眠，若發生問題時，照顧者能在第一時間察覺。

2. 移除臉上遮蔽物：

嬰兒床上不應擺放任何物件，如：枕頭、絨毛玩具、毛毯等，以防蓋住寶寶的臉部而無法呼吸，造成窒息的情形。

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5. 晚上不能曬晾寶寶衣服！會有鬼附在上面

《解答》



其實撇開民俗說法，寶寶衣服不要晚上曬是有科學道理的。夜間空氣潮溼，衣服很容易發黴而且沾染上細菌，對寶寶健康不利；無論大人還是寶寶的衣服，夜間儘量地收回室內，才能有效地避免細菌以及髒污。

1.衣物易發黴：

陽光之下可以起到很好的殺菌作用，如果晚上不及時地收回衣物很容易受潮。即使是曬乾後的衣物，最後也會因爲返潮而有了黴味，影響穿衣心情。

2.衣物易沾蟲：

夜晚周圍的環境是不可預估的，尤其是在夏季時分，衣物上很容易沾染上小蟲子。尤其寶寶的衣物要格外注意，有時看似不起眼的小黑點，很有可能就是蟲卵。

3.引起過敏：

戶外的環境有很多因素影響寶寶的衣物，衣服上沾染了大量的細菌，很容易引發寶寶皮膚過敏，加上寶寶抵抗力本身就比較差，過敏抓癢會導致皮膚炎症。

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6. 不拍嗝（掃風）可以讓寶寶更耐餓

《解答》



醫生解答，新生兒的胃比較不成熟，掃風主要目的是幫助寶寶拍出喝奶時所吸入的空氣，降低溢吐奶的機率，也減緩脹氣。

通常瓶餵的寶寶較易溢吐奶，無論瓶餵母乳或配方奶，都建議最好要掃風；至於親餵母乳則大多比較不會吸到空氣，不過並非一定不用掃風，如果寶寶較易溢奶，還是建議要拍嗝，依寶寶的個別狀況而定。

有些爸媽以為「只要有掃風，寶寶就不會溢吐奶」，其實掃風只是降低溢吐奶的機率，並非拍了嗝就一定不會溢吐奶唷！

至於，不掃風新生兒可能會很不舒服，爸爸媽媽捨得嗎？更何來耐餓一說。

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7. 寶寶囟門（天靈蓋）未關，盯着某處一直看就是看到鬼

《解答》



寶寶一直盯着某處看，並非可以看到些甚麼，而是由於寶寶視覺發育的特點。以滿月寶寶的視力來說：

1.對光源敏感：

此時的寶寶對光源較敏感，眼睛會喜歡朝向發光處，但是由於視覺能力還有限，還不能追視，經常會盯着一個地方看。

2.易被黑白、對比強烈事物吸引：

這一階段的寶寶對黑白相間、對比度強烈的事物比較感興趣。天黑以後，開了燈，天花板或者牆壁上會有一些影子，這就符合寶寶對黑白相間事物的喜好，所以，他們會一直盯着天花板或者牆壁某處。

剛出生的寶寶其雙眼眼珠無法一起固視物體，至六個月大時才較能固視地看東西。五到六個月時，除了較大的物品外，也會看到像釦子般的小東西；因此對寶寶來說，視覺能力是有限的。

至於天靈蓋，台灣兒科醫生林子雅解釋，嬰兒出生時必須通過狹窄的產道才能呱呱墜地，為了順利達成這個神聖的使命就必須預留彈性空間，而這些顱骨交接處的縫隙，除了用來幫助生產時的形狀調整外，也是預留給嬰兒將來頭部發育的空間。

天靈蓋大約在寶寶6到8個月大時，即可察覺有逐漸關閉的情況；與民俗說法並沒有甚麼關聯性。

8. 如果坐在帽子上，將來會長不大

《解答》



關於此點，只能聯想到一種民俗說法「姑路」，指寶寶後腦杓會有特定區域的頭髮消失，這種帶狀的禿髮，稱作「姑路」；傳統習俗會請姑姑送鞋或帽子，頭髮就會慢慢長出來。

台灣國泰醫院小兒科主任沈仲敏表示，在寶寶剛出生時，身上的毛髮仍為較細軟的胎毛，胎毛會於出生不久後開始自然掉落，並生長出新的頭髮，由於胎毛是由前額頭頂開始掉落，有些寶寶會出現「地中海型禿頭」的情形。

至於「姑路」是寶寶3～4個月大左右，前額頭頂胎毛已大致掉落完畢，緊接着後腦杓與兩側胎毛開始掉落，由於胎毛細嫩，加上寶寶在此一階段多呈躺姿，同時對外在事物感到好奇、活動力旺盛，會頻繁移動身體與頭部而產生摩擦，使頭部後腦區域時常接觸枕頭之處的胎毛更加容易掉落，而形成外觀如同一條道路形狀的「外傷性禿頭」。

醫生解釋，即使寶寶出現了「地中海型禿頭」、「姑路」現象或毛髮生長速度較慢，爸媽也不必過於擔心，通常會於6個月內，就會慢慢長出，並不會影響寶寶日後毛髮的生長。

網民們在蘇醫生文下留言：

．「我就是被剪掉睫毛然後長不出來、然後趴睡還是扣頭的那個」

．「以前大寶剛出生時也是有人猛叫我剪睫毛，如今換她要生了，好想問她剪不剪」

．「我只知道不拍嗝可以讓寶寶吐奶到爸爸媽媽半夜床單洗不完到自己餓」

．「寶寶如果一直盯着沒禮貌的長輩，是不是代表他們壽命將盡！？」（編按：怒了怒了）



各位爸爸媽媽還有聽過甚麼樣的民俗、離譜說法呢？歡迎和我們一起分享唷！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：睫毛剪掉會更長、趴睡頭形才漂亮！新生兒照顧「迷信大全」你聽過幾個？】

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