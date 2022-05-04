妥瑞症｜孩子裝鬼臉、怪叫或非貪玩　屬神經疾病　嚴重可造成自殘

現年20歲的黃先生，於10歲時開始出現眨眼，作鬼臉、聳肩、扭動頸子、跺腳及發出怪聲的症狀，確診為妥瑞症。原以為到了青春期，症狀會減輕，不料，反而更加惡化，常大聲吼叫，一叫就是1分鐘，且全身僵硬。



由於每天約發作20次，常發生於吃飯拿餐具、坐車、與人講話或緊張時，突然大吼、大叫，以至於無法唸書，只能休學關在家裏。經醫生評估，接受深層腦部電刺激手術，大幅改善症狀，已能工作。

台北榮總精神部主治醫生陳牧宏表示，妥瑞症是一種源於兒童時期的神經精神疾病，盛行率大約為千分之3至8，特徵為出現動作和聲音的抽動。病因不明，可能和基底神經核多巴胺、血清素、基因遺傳或自體免疫等因素有關。

妥瑞症臨床表現是面部、肢體和軀幹的異常抽動，例如眨眼睛、裝鬼臉、噘嘴巴、聳肩、肢體不自主抽動，合併不自主地發出怪聲，如咳嗽、清喉嚨、擤鼻涕、吞嚥、尖叫、犬吠、吸氣或喘息聲。

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大部分病童從5至7歲發病，年紀越大，症狀逐漸減輕或消退，過了青春期，約有4分之1不再出現異常抽動，一半病童症狀減緩，其餘4分之1則仍會持續性抽動，嚴重影響人際關係。一旦肢體抽動，影響學習或日常生活，出現自我傷害或不雅的行為、語言，建議施以藥物或行為療法，如果治療成效不佳，則可考慮深層腦部電刺激手術，以改善症狀。

由於深層腦部電刺激手術治療妥瑞症，仍屬於半實驗性質手術，美國妥瑞症協會及神經學會於2015年嚴格訂定妥瑞症手術條件指引，包含了病人年齡須大於18歲、抽動症已達失能症狀、妥瑞嚴重指數超過35分、對3種不同種類的藥物與行為治療無效，以及手術前6個月必須精神狀況穩定，無自殺或殺人的傾向。

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台北榮總自2004年起積極發展深層腦部晶片植入手術，至今累積超過250個病例，其中8成為帕金森氏症，其餘治療對象為妥瑞症、顫抖症、肌張力不全症及癲癇病患等。2019年引進可調控方向性的晶片導線，最近則引進腦部機器人手臂，提高手術精準度及安全性，並降低因電刺激腦部所引起的副作用。

陳牧宏指出，妥瑞症病童常合併精神患疾，如過度活躍、強迫症、自閉症、焦慮，甚至抑鬱症。目前醫界認為，深層腦部電刺激手術也可用來治療強迫症，至於抑鬱症仍須進一步的實證研究。

不過，現階段台灣健保僅給付深層腦部電刺激手術用於帕金森氏症，妥瑞症和一些特殊的肌張力不全症需自費。陳牧宏呼籲台灣衛福部，盡速將妥瑞症患者納入給付對象，減輕家長及社會負擔。

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