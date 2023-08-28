澳門親子好去處｜燒灰爐公園免費入場　抵玩兒童電動車場$5一輪

周末想旅遊但又不能去太遠的地方？不妨到鄰近香港的澳門來個一日遊，感受旅遊氣氛！有港媽分享澳門燒灰爐公園的遊玩設施，公園內有小朋友最愛的兒童電動車場，可以盡情放電。

（資料授權：有個過度活躍媽）



我們一家趁連續4天紅日去澳門。我們估計金巴會有很多人，而且我們去金巴站的路程都非常遠，又要帶著兩位兒子，所以我們預買了船票。當日因為乘船，所以很快就到了澳門。

如果大家會在假期帶小朋友到澳門，我建議乘船會較妥當。當時朋友得知我們到澳門旅遊4天都呆了，更表示：「邊玩到咁多日？」。不過我們外出遊玩，還是喜歡去久一點。其實最後玩完4天，還剩很多玩樂點未去，可以去多4天！

爸爸希望睡到自然醒才慢慢出發，所以我們乘搭下午一時半的船，到埗後先到酒店擺放行李，然後就出發到第一站。

燒灰爐公園設抵玩兒童電動車場

我們特意選了個較普通、面積相對細的燒灰爐公園作為第一站，以免一開始就到大的公園玩，小朋友會「返唔到轉頭」。雖然當日是紅日的第一天，不過公園的人流也不多，一定比香港少人。

燒灰爐公園有兩個兒子都喜歡的「倉鼠籠」，又有比較高的滑梯。而公園裡最吸引的，當然就是兒童電動車場了。電動車場的適合對象為3至6歲的兒童。兒子們一看見可以駕車，立即兩眼發光。哥哥現時6歲，尚可以玩電動車，不過其實已經會頂腳，但他也玩得很開心。

+ 2

對於媽媽而言，兒童電動車的價錢非常抵，香港付幾十元也只能玩15分鐘，但這個公園只需5元就能玩15分鐘。當日我讓兒子玩了兩輪，即使是紅日，也不用等候太久就可以玩。

葡國餐廳賞南灣湖景

我通常安排到公園玩時，都會了解附近有甚麼餐廳。從燒灰爐公園走2分鐘就到「美心亨利葡國餐廳」，我預早訂了位，玩完就走路到餐廳吃晚餐。我們家未有小朋友前，我和另一半都是吃貨，試過許多間澳門的葡國餐廳，就葡菜而言，美心亨利味道不錯，價錢又相宜，更可以望著南灣湖用餐。

美心亨利餐廳

地址：西灣民國大馬路4號G-H地下

電話：28556251

燒灰爐公園

地址：澳門民國大馬路

《本文獲有個過度活躍媽授權轉載》

港澳金光飛航船票



55分鐘即可從香港港澳碼頭抵達澳門氹仔。兌換實體票後，即可登船，在澳門氹仔下船之後即可乘搭免費豪華接駁巴士前往澳門金沙、澳門百利宮、澳門威尼斯人酒店及金沙中心。金光飛航採用來自澳洲的高速雙體船，除了航行穩定安全，現代化設計的船艙內，設有可調整的豪華真皮座椅。

價格：星期一至五HK$160/位；星期六、日HK$175/位

>>按此預訂<<

澳門 teamLab 超自然空間



全新常設互動體驗「teamLab 超自然空間」，位於澳門威尼斯人金光會展，是一個高8公尺、規模5,000平方公尺，且有高低差的極為複雜立體空間，主軸圍繞「身歷其境」的沉浸感，由全球知名團隊打造。

展區分為攝影展區和互動遊樂區，進去攝影展區的一瞬間，你將被無數個懸掛於天花板的吊燈所包圍，感受與藝術融為一體的奇幻氛圍，一不小心就會誤入了百花深處，重新定義自我與世界的界線認知。

價格：成人HK$237/位；兒童（3 - 12歲）HK$181/位

>>按此預訂<<