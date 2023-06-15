澳門親子遊 1966年倫敦巴士 輕軌遊一覽氹仔全貌 巴士鐵路迷必去

來到澳門親子遊，除了吃馳名的豬扒包、葡撻，其實有不少景點很值得一覽。有港爸分享了澳門金光大道的倫敦巴士及氹仔鐵路輕軌遊，十分適合喜歡巴士及鐵路的小朋友。家長可以帶孩子暢遊澳門！

資料授權：IG @asheryuen2019

《本文獲「 asheryuen2019」授權轉載》



1966年原版倫敦巴士 英倫風格建築適合打卡

港爸稱澳門遊除了吃喝外，兒子最期待的行程就是到倫敦人觀賞1966年原版倫敦巴士。這是一架1966年出廠的紅色雙層巴士，放置在倫敦人購物中心正門外面，配合倫敦人的外觀、前庭花園及富有歐陸色彩的金光大道景致，真是為小巴士迷度身訂造。

除了倫敦巴士打卡位之外，整個倫敦人購物中心都充滿英倫風格特色。倫敦人酒店前身是金沙城中心假日酒店，經過兩年多的大改造，搖身一變成為同一集團威尼斯人、巴黎人的歐陸成員，幾乎整個區域每一個角落均是打咭位。即使不是酒店住客都可以到處遊覽，而交通便利，酒店有穿梭巴士往來多個地方。

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澳門倫敦人 Londoner Macao

地址：澳門路氹金光大道



鐵路迷必搭輕軌遊 一覽氹仔全貌

兒子作為巴士及鐵路迷，雖然第一次到澳門時沒有乘搭澳門巴士，不過這次安排了乘搭澳門輕軌。澳門輕軌於2019年12月通車，是澳門第一條鐵路，通車首階段只有氹仔線投入服務。澳門輕軌氹仔線由氹仔客運碼頭經路氹城連接到氹仔海洋花園，全綫有11個站，由頭站到尾站只需22分鐘。港爸為了帶同兒子體驗新鐵路，專程由酒店步行10分鐘到輕軌東亞運站，再搭3個站到排角站去氹仔舊城區。不過港爸表示輕軌使用率一般，由入站到月台等車時也未遇到太多乘客，不過就能讓一家人自由自在地遊覽整個車站。

收費方面，成人乘搭3站或以內，車費為澳門幣6元；6個站以內，澳門幣8元；10個站以內澳門幣10元。身高不超過一米的小童可免費乘搭，其他小童半價乘車。版主提醒大家，澳門輕軌鐵路車站不接受港幣購票，但能用支付寶、WeChat Pay支付。

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澳門輕軌 MLM

Macao Light Rapid Transit



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