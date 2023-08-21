澳門親子好去處｜觀音像海濱休憩區免費入場 附碰碰車預約詳情

放假除了到其他國家旅遊，其實鄰近地區都有經濟又好玩的親子旅遊景點。家長可以與小朋友到澳門一日遊，探索新地區的同時又不同計劃多日行程。有港媽分享澳門觀音像海濱休憩區的遊玩設施，免費入場又有多款大型設施，不過部分設施需要提早預約，以下有預約詳情，家長可參考。

（資料授權：有個過度活躍媽）



當日我們吃完晚餐後都只是晚上六時多，因此決定到觀音像海濱休憩區玩。我們一去到，真的是「嘩」了一聲，觀音像海濱休憩區有幾組大型遊玩設施，設施更是非常新淨、夠高、夠挑戰性，好好玩。我更聽到有個爸爸說：「比收費的playroom更好玩」。這裡比playroom好玩，還要免費，又無限時。

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豐富遊玩設施 免費玩碰碰車大型Lego

我們一家早在復活節期間的紅日假期去了2天，都覺得這裡比香港的公園少人。除了大型遊玩設施，這裡還有免費碰碰車。我們沒有預約，分別於第一晚和第四日早上去，大約排隊排15分鐘就可以玩，哥哥可以自己玩，細佬就需要大人抱住玩，他們都很喜歡、很開心，玩得好high。

第一天晚上去，門球場那邊還有得玩大型Lego，他們也是玩得很開心，由於太好玩，他們都不斷說想再過來玩，所以最後一天，我們吃完早餐，又在酒店行過去玩了2小時。

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親子配套設備完善

澳門公園的配套設施真的好好，有小賣亭、親子廁所、哺乳室。如果去澳門，只能夠去一個公園玩，必選觀音像海濱休憩區！我們一家都覺得觀音像海濱休憩區完全完勝香港任何一個公園。如果去觀音像海濱休憩區，可以順便安排去澳門科學館，就在旁邊。

遊樂設施預約詳情

觀音像海濱休憩區遊樂場的部分設施和碰碰車均可預約，不過需要有澳門電話才可預約，最早預早3天預約。網站每晚12點會更新碰碰車三日後的預約，只需幾分鐘就滿額。遊樂場部分我靠朋友幫我預約。不過之前兩天去玩，完全不需要預約即可進入。

觀音像海濱休憩區



地址：孫逸仙大馬路

《本文獲有個過度活躍媽授權轉載》

澳門GoAirborne室內跳傘



配備具競賽級別、高達15米的巨型室內風洞設施，GoAirborne為從初學者至職業跳傘運動員等不同顧客，呈獻真正的室內跳傘飛行體驗。置身於風洞設施裏，參加者將可感受到猶如從3,658米（12,000呎）的高空躍下、直衝至914米（3000呎）時所帶來超真實的刺激體感。

地點：澳門室內跳傘中心GoAirborne（澳門葡京人H853 Fun Factory娛樂廠澳門路氹溜冰路，1樓R99鋪）

價格：每位$580/位（需提早3個工作天預訂）

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澳門TeamLab超自然空間



teamLab超自然空間，是由藝術團隊teamLab打造的，高至8m的超巨型作品羣所構成，麪積達5000平方米的複雜且具有高低差的立體交互空間。它同時也是一個探索人與自然，及對世界的新的認知的作品羣體所構成的，“身體沉浸式美術館。通過teamLab的「Body Immersive」之概念的巨型作品羣，人們與他人，一同將身體沉浸於其中，並與他人一起創造作品，與作品融為一體。並且，通過超越身體與藝術之間的界限的體驗，重新定義自我與世界之間界限的感知，從而探索我們與世界的連續性的新認知。

地點：澳門威尼斯人度假村酒店，澳門威尼斯人金光會展

價格：8月全日票：成人$233/位；小童$190/位；家庭（1大1小）$404；家庭（2大2小）$806

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