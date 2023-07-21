4萬呎Jumptopia登陸澳門威尼斯人 9座彈跳城堡+6.5米滑梯(附優惠)

鄰近香港的澳門一直是港人的大熱旅遊景點，交通方便快捷之餘，更有不少親子好去處。今個暑假，大受小朋友歡迎的親子遊樂中心Kiztopia登陸澳門威尼斯人，帶來40,000呎的充氣城堡嘉年華，有9座巨型彈跳城堡，其中6.5米高的滑梯更是必玩項目！小編率先帶大家直撃現場，下文更有早鳥購票優惠！



40,000呎充氣城堡嘉年華 小朋友放電必去

新加坡最大型的親子遊樂中心Kiztopia，旗下主打充氣城堡的Jumptopia7月22日至9月3日期間將強勢登陸澳門威尼斯人金光會展中心，讓親子出遊澳門時亦可盡情奔跑，狂歡放電。佔地達40,000呎的充氣城堡嘉年華以「小小環球美食家」為主題，無論面積及規模均為Jumptopia港澳活動之冠！

Jumptopia「小小環球美食家」設有以8大原創角色打造、揉合世界各地美食元素的9座巨型彈跳城堡：

Tiger 美式漢堡包店



逾6.5米高的充氣滑梯是必玩項目，運動健將Tiger 今個暑假來到漢堡包店當暑期工，一眾Kizzos挑戰完緊張刺激的滑梯別忘記嘗嘗Tiger的手藝！

Drago 熱帶水果船



而愛探險的記者Drago是次化身船長帶領「Drago 熱帶水果船」起錨，一眾船員各就各位準備起動！

Drago 熱帶水果船

Happy立食壽司吧



身為舞蹈員河馬Happy用優美的姿態為大家準備美味的壽司，飲飽食醉記得與超吸睛的4.5米高章魚打卡留念。

Eli 滋味拉麵店



吃過壽司後意猶未盡？快到「Eli 滋味拉麵店」找尋工程師小象Eli為你入廚煮一碗香噴噴的日式拉麵。

Eli 滋味拉麵店

Mark香辣快餐車



或是坐上「Mark香辣快餐車」，與科學家猴子Mark從滑梯一瀡而下，品嚐墨西哥美食帶來的火辣快感！

Honey珍珠奶茶店



另一邊廂，蜜蜂Honey 亦於「Honey珍珠奶茶店」勤力地為大家準備飲料，一起跳進充滿「珍珠」的波波池盡力嬉戲吧！

Bell 烘焙工作室



下一站當然不能錯過身為廚師小熊Bell開設的「Bell 烘焙工作室」，饞嘴的Bell 為大家率先試食，跨過麵包、牛角包，未知有什麼挑戰在前面等著大家……多個巨型彈跳城堡讓大家沉浸於一系列美食當中，絕對是今個暑假必去旅程！

Bell 烘焙工作室

巨型充氣碰碰球



想要贏盡大人小朋友的笑聲及掌聲，「小小環球美食家」除了為大家準備了一系列盡情放電的彈跳城堡外，更引入了首次登陸港澳地區的2大刺激好玩巨型充氣泡泡球遊戲，尖叫聲準備好了嗎？當中「巨型充氣碰碰球」讓你穿上充氣衣於池內與家人朋友盡情碰撞，看看誰站得較穩、誰彈得較遠，絕對是平衡力大考驗！

翻滾吧，Kizzos！



另外，「翻滾吧，Kizzos！」也定必成為場內另一矚目遊戲，於黑黃色極搶眼的競技場內走進充氣球與朋友或Kizzos 比賽誰最快跑到終點！

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來往香港澳門交通攻略

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另外，由香港往澳門亦可乘搭直通巴士（環島中港通提供），享受便利交通，輕鬆從香港市區直達澳門，駛經港珠澳大橋，一睹沿途美景，而且車廂設有WiFi。下車地點可選澳門金沙、澳門威尼斯人、澳門銀河、澳門新葡京酒店、美獅美高梅及澳門美高梅。票價HK$ 160 起＞立即購票＜

👍👍👍同場加映：澳門親子一日遊｜新濠影滙滿紛樂園放電 坐摩天輪食上葡京自助山

上葡京自助山自助餐

澳門上葡京自助山自助餐曾是澳門最受歡迎的自助餐餐廳，以全澳最長的自助餐食物台聞名。在上葡京重開的「自助山」提供優質豐富的自助餐，採用新鮮時令食材，為賓客即席烹調環球美食及生猛海鮮，選擇多元可滿足各款口味。

-午市自助餐（星期一至五）成人 HK$315/人；星期六至日 HK$380/人

-午市自助餐（星期一至五）兒童（7-12歲）HK$192/人；星期六至日 HK$232/人

-6歲以下小童免費（1位成人僅可攜帶1位免費小童，額外的小童需收費）

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新濠影滙滿紛樂園

另一個澳門的熱門景點，佔地四層的「滿紛樂園」可同時容納500人，分為5大主題區遊樂熱點，包括海底主題區、山岩主題區、叢林主題區、外太空主題區、太空站主題區，所有年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我。

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全日門票（週末及假日，7月至8月）小童（未滿18歲）HK$198；小童（100厘米以下）HK$129；成人全日門票HK$129

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