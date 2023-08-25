澳門珠海親子遊 酒店鄰近大型樂園 5樓高旋轉滑梯 射箭War Game場

想帶孩子到澳門玩耍，但看到澳門酒店的價錢昂貴，實在是會有些卻步！有港媽分享了一個可以到新濠影匯的水上樂園玩，但又不用住在昂貴酒店的方法，快看看以下慳錢又可以玩到盡的親子遊方案吧！

（資料獲鯨魚‧蝦子媽咪親子log授權轉載）



澳門珠海過關方便

鯨魚蝦子媽咪在Facebook分享一個親子遊方案，在新濠影匯水上樂園玩樂後，再去珠海橫琴吃晚餐和住一晚，比住在澳門便宜很多。新濠影匯水上樂園位於澳門氹仔，與珠海橫琴的距離就好像維港似的，相當近和方便。而橫琴口岸亦很新淨，一櫃檯兩檢，過關十分快。

酒店鄰近大型樂園

口岸對面商場（步行3分鐘）內有多間食肆，其中鯨魚蝦子媽咪覺得他們晚餐吃的火鍋店便宜，味道亦不錯。他們選擇了橫琴酒店，主要是因為便宜，還可以繼續大玩特玩，它不單只是一間酒店，後方更坐擁一個樂園，面積大兼有多項玩樂設施，而且環境優美。如果想有更好的體驗，推薦必選擇小木屋房型，真的好像去了外國旅行一樣！（園區大，酒店提供小車接載）

重頭戲是戶外樂園，不但有仿如冰雪奇緣Elsa城堡的迷宮，內有一條5層樓高的旋轉滑梯，指定時間還有夢幻泡泡派對，絕對會令小女孩瘋狂；還有瑪雅歷險，是一個超大繩網陣，差不多有一個足球場大，看上去最高點應該有3至4層樓；如果小朋友夠1.3m高，多付$50可玩水晶之塔（大人是免費），是分了3層的高空歷奇，可以玩空中韆鞦和飛木桶，鯨魚蝦子媽媽也有體驗，覺得並不簡單，推薦爸爸們一定要嘗試挑戰。

樂園當然不止以上所說的設施，還有泳池、賽車場、波波池playhouse（唯一一個有冷氣的設施）、有蓋繩網陣、沙池、射箭war game場、和大大小小的遊樂場，喜歡玩飛索的人，保證會玩到累，這裏真的可玩一整天！鯨魚蝦子媽咪一行6人選擇了最基本的酒店房套票，人均$300包住包玩包食（1餐任食至1pm，質素不差)，比大部份澳門酒店便宜，坐車去珠海口岸也只是22分鐘，人均$15！不怕曬、不怕熱到滿身是汗，這裏絕對是很適合的親子遊。

立即預訂

+ 3

《本文經鯨魚‧蝦子媽咪親子log授權轉載》

新濠影滙水上樂園

萬眾期待新濠影滙水上樂園，365天無間呈獻超凡水上玩樂設施。最矚目的全新室內水上樂園專案由水上樂園行業領導者、加拿大白水公司所規劃設計。配合全新酒店主題及整合景點融入建築，特此提供獨具匠心的水上玩樂設施，延伸滑水道至室外以創造更大空間感，室內水上樂園恆溫30度，所有年齡層的玩家均可以共用歡樂難忘的水上活動

水上樂園室內園區



亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點。

以太空為主題，暢玩 16 個令人興奮激動的遊樂設施，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246米星空激流之旅、以及3.7米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。

水上樂園戶外園區



整個夏天，陽光照耀，一家大小都可以在戶外園區度過愉快的玩水時光，刺激滿FUN，包括激戰20米高 「沖天水龍捲」5條滑水道；多條滑梯、瀑布連嬉水點共62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；孩童專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。

立即預訂