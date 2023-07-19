澳門親子一日遊｜新濠影滙滿紛樂園放電 坐摩天輪食上葡京自助山

現在已踏入七月，相信家長和小朋友都已經準備好要在暑期密密親子遊，為小朋友留下美好的回憶！鄰近香港的澳門一直是港人的大熱旅遊景點，交通方便快捷之餘，更有不少親子好去處。以下為大家整理了暑假澳門親子一日遊的行程，包括交通、景點及飲食資訊。



暑假澳門一日親子遊

9:00-11:30：從香港出發到澳門

於太子上海街乘搭澳門往返香港直通巴士至「澳門新葡京酒店」，到達澳門新葡京酒店後可到處逛逛，與孩子打卡留念，再準備享用自助午餐！

（澳門往返香港直通巴士：星期一至五：HK$160/人；星期六、日：HK$180/人，需提早預訂）

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12:30-14:30：午餐——上葡京自助山自助餐

來到澳門的第一站當然要先飽餐一頓！澳門上葡京自助山自助餐曾是澳門最受歡迎的自助餐餐廳，以全澳最長的自助餐食物台聞名。在上葡京重開的「自助山」提供優質豐富的自助餐，採用新鮮時令食材，為賓客即席烹調環球美食及生猛海鮮，選擇多元可滿足各款口味。

-午市自助餐（星期一至五）成人 HK$315/人；星期六至日 HK$380/人

-午市自助餐（星期一至五）兒童（7-12歲）HK$192/人；星期六至日 HK$232/人

-6歲以下小童免費（1位成人僅可攜帶1位免費小童，額外的小童需收費）

-需提早3個工作天預訂

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14:30-15:00：於「溜冰路/葡京人巴士站」乘搭51巴士至「蓮花路／蓮花圓形地-1」再步行至滿紛樂園

15:00-17:50：新濠影滙滿紛樂園

吃飽後小朋友已準備好放電、大玩特玩了！下一站就是小朋友最期待的行程，到新濠影滙的滿紛樂園盡情遊玩。佔地四層的「滿紛樂園」可同時容納500人，分為5大主題區遊樂熱點，包括海底主題區、山岩主題區、叢林主題區、外太空主題區、太空站主題區，所有年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我。

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全日門票（週末及假日，7月至8月）

-小童（未滿18歲）HK$198；小童（100厘米以下）HK$129；成人全日門票HK$129

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18:00-18:20：新濠影滙之星8字形摩天輪

小朋友放電後非常疲累，是時候坐下休息，順便與家長在摩天輪上飽覽澳門美景，為這趟旅程留下難忘的回憶。影匯之星8字摩天輪是新濠影彙的標誌性景觀，有17個主題的觀景廂，設計概念源自好萊塢電影場景，猶如兩顆熾熱行星衝擊大樓外牆，留下了一個8字。影匯之星8字摩天輪是俯瞰澳門全景的好選擇。

1. 摩天輪門票 (大小同價)：影滙之星8字形摩天輪門票 (大小同價) 電子門票1張

2. 摩天輪門票 (大小同價) + 影滙餐飲MOP100現金券：影滙之星8字形摩天輪門票 (大小同價) 電子門票1張

3. 摩天輪B.Duck小黃鴨主題包廂門票團體票（1-8人)

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18:30-20:30：新濠影滙星滙餐廳自助餐

經過一整天的行程，大家都已經餓腸轆轆又疲累，在附近的星滙餐廳用餐就最適合不過。星滙餐廳有色香味俱全的環球海鮮、國際名菜、地道佳餚、精緻甜品，相信能滿足大人小孩的不同口味！

晚餐（18:00-22:00）：

成人HK$561/人（原價: $671）；兒童（6歲至11歲）HK$324/人（原價: $340）

-5歲或以下兒童免費

-需提早5個工作天預訂

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21:05-23:00：從澳門回程到香港

於澳門威尼斯人乘搭港澳快線至太子上海街，正式結束一天行程！

>>港澳快線官網連結<<