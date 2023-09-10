人妻喜獲老公小禮物　竟惹奶奶呷醋　機警老爺即出招化解家庭危機

不少情侶或夫妻在七夕情人節當天，都會送對方小禮物來慶祝。就有女網民在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她在七夕中午收到老公送的金莎朱古力後，卻被奶奶酸「不怕糖尿病喔。」老爺接着一舉動力挺女事主，讓網民忍不住直呼「老爺好給力！」



女事主表示，老公在七夕中午時，送了她三顆金莎朱古力，但奶奶看到後卻直酸「吃那麼多甜的，不怕糖尿病喔。」她說明，後來她和老公坐在客廳休息，看到老爺帶着七七乳加朱古力從外面回來，並將禮物送給奶奶，收到朱古力的奶奶也立即露出靦腆的微笑。

女事主分享，奶奶害羞的向老爺表示，老夫老妻了怎麼還送朱古力，不料對方卻用回覆「剛才你兒子送朱古力給我媳婦，妳是在呷甚麼醋。」老爺奶奶間有趣的互動，讓網民紛紛感嘆老爺好給力。

不少網民表示奶奶只是在暗示老爺記得送朱古力：

．「呷醋啊，不過妳老爺也照顧到奶奶啦，哈哈哈」

．「其實奶奶在暗示老爺沒送朱古力，在羨慕妳」

．「她只是嫉妒妳有，她沒有而已」

．「其實奶奶想暗示老爺今天情人節」



也有網民大讚老爺的舉動：

．「老爺好給力」

．「妳老爺很讚！」

．「老爺很懂生存誒！感覺老爺是家庭潤滑劑，哈哈」

．「其實老爺很浪漫誒！」



女事主後續也在留言補充，老爺奶奶兩人感情很好，先前兩人因膝蓋退化需開刀時，都會互相照顧彼此。她分享，在朱古力的插曲過後，兩人甚至還相約一起去外面吃牛扒。

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