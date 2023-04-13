管教｜初接觸兒童遊戲治療訓練 把握心理更懂得如何與孩子相處

鄺女士分享了當初接觸遊戲治療訓練的契機，透過運用學習所得，了解孩子所需及特性，學懂了如何與孩子相處。

資料授權：鄺詠嫺 家庭動力 婚姻及家庭治療師 美國婚姻及家庭治療協會臨床院士 兒童遊戲治療訓練



為學習治理孩子行為 初接觸遊戲治療訓練

很多人都以為我是因工作的需要而接受遊戲治療訓練，其實我認識遊戲治療遠早於我踏上專業之途。一切從我孩子出生談起，他是一個會「夜驚」的孩子，睡致夜深時會突然大哭，並且哭得很凶，有時還尖叫踢打，你越想安撫他，他越掙扎，怎樣也無法安靜下來。明天醒來卻沒有任何印象，此情況持續了三年之久。在他出生首三年我沒有一天能安然睡覺，在我心中他是「小魔怪」。加上他對某些食物嚴重過敏，形成偏食的習慣。幼小的他性格極為固執，無論在飲食或在行為上都堅持已見。每天要花數小時喂食，又費心力去處理他的行為問題，確實令我很困擾。

記得有一次帶他到公園玩，離開時他很不捨，不停地大叫，還在地上打滾；當我想抱他時，他卻不停地踢打我，引起周遭人的注意。他人用奇異的眼光看我，不斷評論孩子的行為，令我十分尷尬；最後唯有等他哭至無力睡著後才能抱他離開。在我心中有無數的疑問，總覺得他有問題，卻不知問題在那裡？恰巧劉雪霞女士，開設兒童中心遊戲治療課程，於是我抱著學習如何治理他心態去參加課程。

在學習過程中，我發現遊戲治療，不獨是學習一些理論和技巧，原來它是學習如何與孩子建立關係的方法，良好的關係在於理解孩子行為背後的需要及如何回應。溝通是建立關係其中一個關鍵，父母用甚麼眼光去看待孩子也很重要。我們聚焦於孩子本身，還是問題；著重了解及接納孩子的感受，而非矯正或用道理去說服他。原來要整治的不是他，是我——這位母親！於是，我明白過往做得不好的之處，以下兩個方法是我在孩子成長中最為受用的。

反映感受可減輕孩子焦慮

小孩子因言語表達能力有限，在情緒極度混亂的情況下，根本無法作出正確的判斷，唯有用激烈的行動來表達不滿，所以回應孩子的感受，有助穩定孩子的情緒。

以上面情況為例，突然作出轉變，令小孩產生焦慮（其實成人也會如此），孩子需要一些心理準備，給予預告，孩子便可減低焦慮而作出適當的回應。另外，我只是不停說要走，告訴他不可以撒賴，這是不應該等。根本沒有顧及他的感受，若我能回應「你玩得很高興，不捨得離開！不過，下星期我們可以再來這裡。」這樣他便不會太過失落，因為媽媽明白他的感受，並且幫他將不能表達的情緒說出來，明白當下自己的感受，也讓他知道再有機會來這裡玩，不用擔心機會消失。之後，在相同情況下，我運用了反映感受，他只是說不想離開，但願意接受我抱，哭了少許便乖乖地走。

設限助孩子作出正確決擇

許多父母都會定立很多規則去限制孩子的行為，希望他們能達至自己心目中的標準。但這裡所指的設限，不是這個意思。設限的目的是提供孩子一個學習自控的機會，藉由自己作出選擇，且體會承擔責任。我孩子喜歡在街上追逐，他經常跑在我前頭引我去捉他，這令我非常煩惱。體能上我既追不到他，又生怕他發生意外，可是無論說多少遍，他還是這般。

放是我運用設限告訴他，「你很想和媽媽玩追逐的遊戲，但是街道上不可追逐；你可以在公園和我玩追逐。」設限的重點是要先反映孩子的感受或渴望（想和我玩），然後說出限制（不可在街上追逐）及提供一個可以被替代的行為（在公園可以）。如果，孩子堅持，你可以堅定地說多兩遍，他應該會知道如何作出決擇。之後，他也再沒有在大街上亂跑，只告訴我他想做甚麼。

遊戲治療的訓練幫助我學懂與孩子相處，明白如何與他溝通及訓練他自己做決定及承擔責任。所以在數年前我重新修讀遊戲治療課程，希望幫助更多的父母及孩子。

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我與兒童遊戲治療的相遇」】

作者簡介：鄺詠嫺 @ 家庭動力

家庭動力 婚姻及家庭治療師 美國婚姻及家庭治療協會臨床院士 兒童遊戲治療訓練

鄺女士，從事婚姻及家庭治療五年。有三年的時間在不同小學作家庭輔導，主要負責家庭輔導、帶領SEN 學生小組，主領有關管教的家長講座及工作坊等。曾處理自殘、欺凌及逃學的過案，幫助學生及家長處理情緒及作出有效的援助。亦於中學家教會主領家長工作坊，幫助家長認識青少年的成長過程、作出調整，陪伴成長。