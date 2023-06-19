SEN｜港媽為自閉症孩自製訓練工作紙 望與同路人分享

撰文：草草
出版：更新：

自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD）的小朋友普遍會有言語發展緩慢、社交障礙等症狀，他們除了需要接受特殊訓練，在家中的訓練也十分重要。有港媽分享了ASD兒童教學工作紙，當中有各種針對性訓練，包括言語表達、社交情緒等訓練，有需要的媽媽可以透過內文連結免費下載。
（資料授權：Asd兒童資源中心）

為自閉症孩自製訓練工作紙 望與同路人分享

版主是一位5歲自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder, ASD)小朋友的媽媽，小朋友在一歲半確診，曾做過多個訓練，如私人個別訓練、ABA治療及桌遊班。

版主與仔仔一同做訓練，學到不少相關知識，因此希望與同路人分享ASD兒童教學工作紙，當中包括認知、小手肌及專注力訓練等等，家長可以在以下連結自行下載教材，印出來與小朋友在家中做訓練，費用全免！

ASD兒童教學工作紙連結：

https://drive.google.com/drive/folders/1M0qwCK7xY7l2-Bcl95ilAtZA5soZ5aku?fbclid=IwAR0vWXCWkFORS3Dt6N2h5DA5bfLZlRHuW4mIIbmkkTTbdkS9YeUs7bE0ddM

工作紙示例：

《本文獲Asd兒童資源中心授權轉載》

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