循理會美林小學實行體驗式學習 初小常識科棄用教科書不設測考

撰文：阿言
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相信所有人一講到「紙上談兵」，都覺得是無實質意義，也是形容拙劣的手法，但我們成長階段，可能礙於資源有限或各種原因，絕大部學科都「紙上談學習」，甚至連常識科教動植物、昆蟲，可能都只是平面學習。今晚介紹這間學校的小一至小三常識科就採用體驗式學習，LBD（Learning By Doing)學生親身從生活體驗、觀察、探究等，明白「做中學‧學中悟」，培育他們自主學習，對學生而言更開心的是不設測驗、考試。
撰文：升學專家及電台主持人 梁永樂

「做中學‧學中悟」 檢討成效發現學生更自主積極學習

學校是「感．創．做」全方位價值承傳計劃核心夥伴學校，三年前引入常識科LBD的學習模式，以學生為中心、過程中着重學生的互動、溝通和協作。這位校長朋友稱，總結三年的成果，發現學生的學習態度有明顯改變，積極性提高，她說：「一科有興趣，帶動各科學習，即使在其他學科亦看到學生在學習上趨主動和投入，例如英文科，學生踴躍回應對老師的提問，家長對學校採用LBD亦表示歡迎和讚賞，指學生在家中亦能應用常識科LBD學到的技能和知識。」

「玩樂與學習從不對立‧做中學‧學中悟」是學校對LBD的核心態度，儘管沒有教科書，亦沒有測試，但學生通過體驗式的主題學習，相關的學習會更有有效。例如小一LBD是以「獨特的我」為主題，環繞學生的成長，讓他們探索成長中的自己，了解自己的特質和欣賞自己的獨特之處，學習過程中亦會與同學分享。

小二LBD的主題則期望學生認識、體驗及實踐讓身體健康的方法，學生在課堂上會進行模擬人體消化系統實驗、運動對身體的好處，以及自己種䓤，收割後更會由老師帶領下，親自主理䓤炒蛋，烹調人生第一道菜。小三LBD更會加入不同的科學實驗，教學生製作環保小手作及認識各項回收及再造方法，讓他們在生活中實踐。雖然沒有教科書，但各項主題學習則貫穿常識科的課程綱要。

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這間就是循理會美林小學校長招捷玲表示，她說，老師會透過學生課堂表現、學習手記、作品作出評估，家長和學生亦參與評估和自評，綜合後結集成「學習歷程檔案」，讓教師、學生及家長了解其學習進程。他表示學生升讀小四後，常識科會有教科書，但在課程中亦會加入主題式學習。「學校一直採取體驗式學習，類似芬蘭的學習模式，重視探究和探索，學生在上午以課程學習為主，而下午則採取活動方式，着重學生的體驗和經歷，啟發學生的學習興趣，應付未來瞬息萬變的社會。」

我個人非科學的研究，小朋友親身學習的5分鐘，可能已抵得上課堂上對著各種教材的5節課堂，而且經歷就算是日常生活，但意義可以相當深遠，尤其對我這一類坐唔定的小朋友。

《本文由升學專家及電台主持人梁永樂授權轉載》

升學專家及電台主持人 梁永樂
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