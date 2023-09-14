親子活動｜孩子執筆易累？港媽教用衣夾玩3個遊戲提升肌力靈活性

小朋友剛開始學執筆寫字卻很容易手累？幼兒的手部肌肉需要時間建立肌力，護士媽媽Vivian分享了3個小遊戲，幫助孩子提升肌力和靈活性，只需衣夾就能玩！

資料來源：護士Vi媽三小火



執筆訓練小遊戲 取材簡單、助肌肉訓練

幼兒需要時間建立雙手的肌力和靈活性，最近發現孩子寫語文功課，容易覺得手仔累。今次分享3個關於「衣夾」的日常小遊戲，因為用衣夾做小遊戲訓練，除了取材簡單，同時也是千變萬化。這也是參考職業治療的訓練而成的小遊戲。

無論是升了小學或是幼兒階段、正常發展的孩子或是SEN孩子，這些寫前練習的小手肌活動必定對孩子有幫助，孩子也會認為是有趣的親子遊戲，不經不覺又做了肌肉訓練，比做抄寫機器更事半功倍。

執筆訓練目的主要是：加強前三指力度、訓練手眼協調、加強手指靈活性。

材料：

1.衣夾

2.碗子/盒子

3.豆

玩法一：衣夾飛龍



1.用主手打開衣夾，去夾另一隻衣夾的頭部，逐漸增加衣夾數目

玩法二：衣夾豆子



1.預備一盒豆子或珠子

2.讓孩子用主手打開衣夾，夾起豆豆到另一個盒子

玩法三：衣夾盒子



1.讓孩子用主手打開衣夾，夾在盒子邊緣上

相片獲護士Vi媽三小火授權轉載

小貼士：

．家長可以鼓勵孩子使用前三指打開衣夾

．幼兒可選用較鬆的夾作開始

《資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載》