SEN｜自閉症童反感父母控制慾強心理學家教用正向管教重塑關係

心小姐（教育及兒童心理學家）經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸個案當中，一名患有自閉症的男孩認為身邊的人都在控制自己，而家長也不懂得如何與兒子溝通，雙方關係日漸緊張。最終心小姐建議媽媽用正向管教策略來重塑母子關係。

資料授權：心小姐 - 香港註冊教育心理學家，英國特許教育及兒童心理學家



十歲的Leo是家中么子，有一個姐姐。精神科醫生說他是一位聰明但自我的孩子，有自閉症症狀。他甚少與人社交溝通，鍾情電玩，在家經常發脾氣。醫生請心小姐試試支援Leo，提升他的情緒管理和社交能力。

當心小姐問Leo父母最關心他哪方面的情況時，爸爸搶著回答：「佢哋兩母子嘅關係！阿仔一嬲，阿媽就跟住嬲。佢哋日日嗌交，攪到家嘈屋閉，嚴重影響全家嘅氣氛！」……

無禮的孩子？

初次見Leo時，他散發著一股怨氣，臉上掛著一副憤世，彷彿全世界欠了他什麼的不屑表情。他對心小姐的話嗤之以鼻，故意不作反應，逃避她的視線，更試圖衝出房間離開。

一個孩子如此封閉自己，很有可能在與人相處上經歷過挫折或傷悲。心小姐平靜的問Leo的喜好、熬過他多次冷眼和沈默、與他觀看他最喜歡的短片……心小姐用了起碼三節輔導才慢慢讓Leo信任她，肯與她簡單對答。再過幾節輔導後，他終於願意接受心小姐的社交技巧訓練。

photoAC

兒子心聲越說越激動：好像所有人都在控制我

某天訓練時，心小姐教Leo如何理解別人的意圖。他帶著怒氣和愁緒地拋出一句：「我覺得所有人都喺度控制我！」心小姐希望了解更多，便請Leo畫一個腦圖，寫下他認為在控制他的人。他拿著紙，走到房間的一角，神秘又認真的寫了幾分鐘。

心小姐問他可不可以看看。他遞過紙，上面竟寫了父母、祖父母、幾位老師及同學等十多個名字！她用平靜，不批判的語氣請Leo多分享一點。

他說圖中的人常常要他守一些他不覺得要守的規矩，動不動就責備他。以前爸爸會體罰他，現在他最不喜歡的是霸道的媽媽，因為她什麼都要管，日日夜夜像老闆般命令他做事。

Leo越說越激動，聽得出他的不忿源自對社交規矩的不解及難過的經歷。自我中心或有自閉症的人一般較難明白和跟從社會規範或教養禮節，但其實他們也不想這樣……

媽媽剖白：眾人要求她改善兒子行為 有時候也不懂控制自己情緒

在Leo的同意下，心小姐替他把心聲傳達給媽媽。在過程中，她感受到媽媽其實很愛Leo，是「愛之深責之切」的家長。家人及老師均要求她改善兒子的行為，讓她承受頗大的壓力。

Leo媽媽紅了眼眶，帶點愧疚和傷感地說：「我都知應該控制自己嘅情緒，但係Leo真係好無禮貌，又自私同硬頸，成日都挑戰我嘅底線，我忍唔住就會語氣重咗。不過我試過對佢溫柔都無用㗎！有一兩次我朝早主動同Leo講早晨，佢竟然大聲喝我，叫我走開，返去自己房……」

正向管教等於儲錢？

心小姐向媽媽表達理解，也解釋Leo的無禮和對抗性行為與他天生的社交溝通困難有關。他需要我們耐心的教導，說明規矩和提醒背後的因由，而不是斥責。

心小姐想鼓勵Leo媽媽多用正向管教策略，重塑母子關係，便用錢箱作比喻：「建立親子關係好似儲錢，每次正面嘅交流同相處都可以加錢入錢罌，而每次負面嘅交流同爭執都會令積蓄流失。媽媽可以留意吓自己同Leo講嘅說話，十句入面有幾多句係正面嘅，有幾多句係指令或者負面嘅。如果交流通常都係負面嘅話，小朋友自然會抗拒同我哋溝通。相反，正面嘅經歷儲得越多，同仔女嘅關係就越好。你講嘅嘢，教佢嘅嘢，佢都會聽多啲㗎！」

photoAC

Leo媽媽愣住了，不知道她一時間能否吸收心小姐的話。

心小姐希望給她一些支援，便輕輕的建議：「不如以後每一節輔導最後嗰10分鐘我留俾你，同你分享一啲正向管教策略，慢慢令Leo明白你嘅關愛，改善你哋嘅關係，好唔好？」

感恩Leo媽媽接受這個安排。心小姐也期望能一步步協助這對母子進入對方的內心世界。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「所有人都喺度控制我！」霸道的媽媽與無禮的兒子】

作者簡介：香港註冊教育心理學家，英國特許教育及兒童心理學家；曾於兩地的頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。