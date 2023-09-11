新世界與香港迪士尼合作發展新地標　提升大嶼山旅遊娛樂體驗

新世界發展有限公司及香港迪士尼樂園度假區宣布簽訂合作備忘錄，雙方將探討多個協同合作機遇，包括於全港首個旅遊娛樂地標11 SKIES開設全新精品店、增強交通接駁，以及開發嶄新旅遊及文化產品，勢將大嶼山升級轉型為國際旅遊娛樂產業園。毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋，11 SKIES和香港迪士尼將共同發揮此戰略地利位置的獨特優勢。



位於香港國際機場航天城、由去年起至2025年分階段開業的11 SKIES，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標，總樓面面積逾 380 萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用，租戶主要為金融及財富管理、醫養健康、跨境商業等專業服務；而未來開業的零售娛樂餐飲部分，雲集超過 800 間店舖、涵蓋逾 120 種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將會是香港最大的室內娛樂空間。11 SKIES坐擁鄰近機場及港珠澳大橋的戰略地理位置，交通便捷，將會成為對外門戶及連接粵港澳大灣區「1.5小時生活圈」8,600 萬人口的橋頭堡。

11 SKIES總樓面面積逾 380 萬平方呎，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標。(模擬圖片由品牌提供)

香港迪士尼致力提供連串嶄新的多元化體驗，以鞏固其作為香港旅遊地標的地位。此前矚目登場的「奇妙夢想城堡」、夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」、以及全新加盟的Duffy好友LinaBell一直深受本地賓客歡迎，並在入境旅遊重啟後旋即吸引來自世界各地的賓客。 樂園將接連推出更多嶄新項目，其中華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 – 「創夢家」將於10 月揭幕，勢必大受不同年紀的迪士尼粉絲歡迎。而萬眾期待的「魔雪奇緣世界」將是全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，並於 11 月開幕，在度假區的世界級遊樂設施中大放異彩。

早前香港迪士尼樂園公布「魔雪奇緣世界」的園區模型：

+ 2

根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討的協同合作將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面，發揮新世界集團生態圈2,600萬名會員的龐大機遇，以至在香港及大灣區的K11據點合辦活動和市場推廣。

新世界發展執行董事薛南海表示：「集團很榮幸與香港迪士尼兩強聯手，在不同層面優勢互補，並牽頭發揮大嶼山旅遊景點之間的強大協同效應，集團將繼續積極物色更多信念相同的合作夥伴，讓大嶼山成為國際旅遊娛樂產業園，令香港成為本地、中國內地及國際旅客的首選目的地。」

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「作為旅遊地標，香港迪士尼一直積極促進經濟發展，並致力以創新方式推動香港成為首屈一指的旅遊目的地。為此我們非常高興和新世界攜手合作，期待匯聚大嶼山的友好夥伴，在旅客重回香港之際捕足其瞬息萬變的多元需求，提供更多體驗式旅遊選項。」