日本親子好去處｜阿蘇火口親睹活火山噴煙　直升機遊覽服務比較

日本九州有不少受歡迎的旅遊景點，阿蘇火山就是其中一個壯觀的景觀，家長可以帶小朋友親睹火山的神秘面貌，留下深刻的回憶。有港媽分享到九州阿蘇火山親子遊的體驗，有興趣的家長可以參考！

（資料授權：IG@baby_jonas_chunhei）



旅館負責人提議我們去不到高千穗，不如到阿蘇看看，她還建議我們先去阿蘇中岳然後才去草千里。

一切不出她所料！上阿蘇火口一路愈來愈好天，去到半山能一覽無際的平原，我們都忍不住要停下拍照。藍天白雲下，美不勝收的阿蘇火山、草千里。不過再上山就開始大霧；經過草千里時，大霧得完全看不見湖景，所以我們就出發去阿蘇中岳。

大家出發前記得到「阿蘇火山火口規制情報」網站查看火山口當日情報，網站會列明當日開放參觀的區域。

阿蘇火口親睹活火山面貌

到達阿蘇火口時其實正在下雨，不過很快就停雨了，天色也開始轉藍，熙熙年紀尚小，還是抱住他看比較好，他看到火山口噴煙都忍不住發出嘩嘩聲。治路繼續走，就會見到火口湖。我們突然聽到直升機聲！原來今天有直升機，直升機上的人真的可以飛到好近距離看，我們逗留的時間內已經見到兩輪直升機遊覽。

直升機遊覽服務比較

我分享多少少吧，有兩個方式乘搭直升機，一間店是阿蘇直升機，位於草千里與阿蘇之間，有平地用大字寫著「直升機體驗」，呢間限制較多，星期二、三、四都不開放，而且熙熙未夠三歲不能體驗。

另一間位於Cuddly Dominion動物園，雖然要付動物園入場費才可以到山上的直升機場，但這間是每天都營業，而且3歲以下的熙熙都可以體驗，因為官網寫「乘客人數上限為3名。3歲以下的嬰兒也算為1名」，而且有嬰兒收費。

想知道直升機是否開放，可以到twitter的「aso_helicopter」查看，裡面列明了兩間的資訊，不過比較多Cuddly Dominion的資訊。

草千里

玩完火口中岳我們就回到車千里，山上的雲逐漸消散，本身去程時甚麼都睇看不到，但當我們再來的時候：「嘩！咁靚嘅！」草千里有很大的泊車範圍，遊客中心有數間餐廳和買特色手信的地方。我們去草地行了個圈（有很多馬屎），就到了遊客中心的草千里珈琲焙煎所買咖啡。

《本文獲IG@baby_jonas_chunhei授權轉載》

熊本城及黑川溫泉一日遊（限時優惠）



第一站先到熊本城參觀，熊本城被譽為日本三大名城之一，大家可以了解城堡背後的歷史。下一站是日本最大的活火山「阿蘇火山」。最後一站是黑川溫泉，以輕鬆的方式結束一天的行程，享受放鬆身心的溫泉體驗。

價格：成人$517/位（原價$646）；小童$474/位（原價$592）

Klook立即預訂

JR Pass 全／北／南九州鐵路周遊券



日本旅遊少不了泡溫泉，談到溫泉美景，除了北海道和箱根，還有內行人必去的九州！九州是日本第三大島，擁有日本三成以上的溫泉；緊鄰活火山櫻島的鹿兒島，得天獨厚的地理環境，獨一無二的砂蒸體驗，靈動的山海之美和與當地生動的民俗體驗，令人印象深刻。

．北九州（3日）：成人$546/位、兒童(6-11歲) $273/位

．北九州（5日）：成人$764/位、兒童(6-11歲) $382/位

．南九州（3日）：成人$437/位、兒童(6-11歲) $218/位

．全九州（3日）：成人$928/位、兒童(6-11歲) $464/位

．全九州（5日）：成人$1009/位、兒童(6-11歲) $505/位

．全九州（7日）：成人$1091/位、兒童(6-11歲) $546/位

Klook立即預訂