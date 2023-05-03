親子好去處｜BUNNI KONBINY兔子、尋找燒賣的故事、迪士尼Ｍarvel

本周有甚麼親子好去處推介？好讓一家大細到處遊覽，在週末放鬆一番？這次要介紹的香港親子好去處有戶外亦有室內可愛擺設，那就是朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店GAME START！購物賞、YOHO MALL x 香港燒賣關注組「尋找燒賣的故事」、GAME START！購物賞，當然還有香港迪士尼樂園「Marvel 超級英雄匯」！！



朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店GAME START！購物賞



「兔子便利商店」正式開業，滿足香港人逛便利商店尋寶的樂趣！由即日起，朗豪坊特別邀請人氣網紅BUNNI KONBINY兔子便利商店到香港拓展業務，首度呈獻【朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店：GAME START！購物賞】大型展覽企劃！

BUNNI KONBINY兔子店員陪你開心暢遊五大經典便利商店場景，讓你盡情打卡影靚相！

【朗豪坊X BUNNI KONBINY兔子便利商店：GAME START！購物賞】

日期：即日起至5月21日

時間：中午12時至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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YOHO MALL x 香港燒賣關注組「尋找燒賣的故事」



史上首個燒賣節開鑼！即日起至5月21日，YOHO MALL聯同Hit爆美食界的香港燒賣關注組攜手呈獻全港首個燒賣節 -「尋找燒賣的故事」，合共40個美食及文創「選物」手作品牌輪流上陣刷新大家對燒賣的想像；除了有關注組力推的燒賣及醬料品牌加盟外，香港燒賣關注組更首設期間限定店，多款全新燒賣週邊必成熱賣焦點；加上4米高巨型夾燒賣機等8大嘉年華遊戲、打卡位及快閃Busking音樂表演，更聯乘場內多間餐飲商戶推出「搵食地圖」，召集全港市民今個春夏齊齊邊走邊吃！

即日起至5月21日登陸YOHO MALL I中庭，設有打卡、遊戲攤檔及主題文創市集兩大區域。打卡及遊戲攤檔區域設置4大打卡位及4大遊戲攤檔，其中位於會場中間的4米高「巨型夾燒賣機」最吸睛，巨大版燒賣等您帶回家！另外亦設有「燒賣Rainbow」、「逃出燒賣迷宮」及「串串小燒賣」等攤位遊戲，適合大家放假來挑戰及打卡！



YOHO MALL x 香港燒賣關注組「尋找燒賣的故事」！

日期：2023年4月28日至5月21日

時間：上午11時至晚上9時

＊攤位遊戲開放時間為中午12 時至晚上7時

地點：YOHO MALL I中庭

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奧比斯 • 依視路「眼鏡Look Look」嘉年華+設計比賽



為喚起公眾對眼睛健康的關注，奧比斯將於5月6日及7日一連兩天推出大型嘉年華奧比斯 • 依視路「眼鏡Look Look」嘉年華，號召大小朋友一同參加盡情遊玩體驗；當中包括被受矚目的全新奧比斯 • 依視路「眼鏡Look Look設計比賽」，鼓勵小朋友在創作中放眼世界，即席發揮小宇宙創作獨一無二的「蒙查查眼鏡」！

每位參加者可獲頒證書及精美禮品包，冠軍作品更可額外獲得兒童驗眼服務一次、依視路星趣控近視控制鏡片1.59 Crizal Prevencia 鍍膜連Ray-Ban®️ 指定鏡架一副及高達HKD2,000書券，奧比斯亦會將作品正式印刷作社區護眼教學，廣發全港；其他豐富獎品包括兒童太陽眼鏡、證件套及筆袋，名額多達100個！首 500 名參賽者更可獲眼科飛機醫院積木一套！

同場仲有一系列互動遊戲、彩繪攤位、工作坊、造型氣球義賣及舞台表演，包括小朋友最愛嘅大型充氣彈床、親子點字工作坊、免費學童視力篩查等，絕對係周末放電好推介，邊玩邊救盲！

奧比斯 • 依視路「眼鏡Look Look」嘉年華 活動詳情

日期：2023年 5 月 6 - 7 日（星期六至星期日）

時間：上午11時至5時

地點：灣仔 HarbourChill 海濱休閒站（鄰近港鐵會展站 A2 出口）

入場方法：即場登記，無須預先報名（部份活動名額有限，需預先登記）

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香港迪士尼樂園「Marvel 超級英雄匯」



由即日起至6月22日，復仇者聯盟將集結於香港迪士尼樂園度假區，開啟「Marvel 超級英雄匯」之旅，邀請Marvel迷唤醒心中的超級英雄，釋放他們超級好玩的超能力。賓客可在明日世界捕捉歷來最強大的Marvel 超級英雄陣容，在全新超級巡禮「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」中與他們並肩出動。

粉絲更可近距離接觸超級英雄，發掘他們好玩的一面。一系列全新的Marvel主題商品和美食已準備就緒，邀請賓客號召大班朋友入園挑選心水裝備，注入正義能量，並以英雄造型與大家喜愛的超級英雄拍照，一同享受香港迪士尼樂園最好玩、最興奮的「Marvel 超級英雄匯」體驗！

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度假區內更有各式商店及餐廳可供選擇，賓客可盡情享受購物及飲食樂趣。樂園於不同節日更特別呈獻多采多姿的節慶及主題活動，與賓客共度每個歡樂時刻。門票種類：（1日樂園普通日子、特定日子及特定高峰日子門票日曆 - 可前往香港迪士尼樂園網站查閱詳情，日曆和日期受樂園的營運限制，可能隨時和不時公佈。）



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1日門票（普通日子）

成人（12 - 64 歲） - $604（原價：639）

兒童（3 - 11 歲） - $452（原價：475）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（特定日子）

成人（12 - 64 歲） - $666（原價：699）

兒童（3 - 11 歲） - $506（原價：524）

長者（65 歲以上（含）） - $108

1日門票（特定日子）

成人（12 - 64 歲） - $724

兒童（3 - 11 歲） - $554

長者（65 歲以上（含）） - $108

入場方式：

手機顯示或列印確認電郵附上之電子憑證（QR code及條碼必須清晰及完整），於香港迪士尼樂園正門入口閘機出示。

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門票資料

A.) 成人門票 HKD208 （原價HKD260）

- 成人12-64歲

B.) 小童或長者 HKD176 （原價HKD220）

- 小童3-11歲

- 長者65歲以上

C.) 01空間獨家：家庭組合 HKD394 （原價HKD540）

- 成人一名

- 小童一名

- 包兩個movenpick雪糕