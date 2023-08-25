濕疹｜異位性皮膚炎搔癢難耐苦了大人小孩　除類固醇還有治療方法

台灣新北一名1歲多男童因濕疹（異位性皮膚炎）發作搔癢難耐，不只抓破皮流血，甚至引發傷口發炎流膿，嚴重影響睡眠品質與生活作息。台灣雙和醫院小兒部過敏氣喘免疫科專科醫生呂孟哲表示，搔癢帶來的不適、無法充分休息導致疲勞，種種因素讓幼童情緒容易失控，連帶讓照顧的家長也心力交瘁。



濕疹是嬰幼兒最常見的皮膚疾患之一，最早有可能在2至6個月大時發生，約佔小兒人口總數的10%左右。是一種與遺傳有關的過敏性體質，可從其家族史發現，通常會與哮喘、過敏性鼻炎、花粉症或過敏性皮疹等過敏症狀有關。

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呂孟哲指出，搔癢難耐是濕疹最明顯的症狀，幼童的皮膚較脆弱且敏感，常因水泡抓破、磨破後會糜爛、滲液結痂，長期下來易引發皮膚損傷、脫皮及苔蘚化等病灶，嚴重的話，將導致皮膚功能的失常、局部免疫功能失調，或常見續發性病毒、細菌、黴菌的皮膚感染。

呂孟哲表示，濕疹炎發作時，可先從降溫、通風開始，並利用其他事物轉移注意力以免抓傷，平常在照護上，盡量避免悶熱、流汗，保持乾燥、通風與涼爽的環境對抑制發作有相當幫助，但皮膚也得注意保濕，過於乾燥的皮膚在接觸過敏原或病菌後，發炎情況將更惡化。

呂孟哲表示，在使用藥物的部分，目前大多以類固醇藥膏及抗組織胺為主要治療對策，家長也可考慮生物製劑，在不傷及其他免疫系統的情況下，準確抑制發炎反應，是目前療效良好且副作用較低的選擇。此次分享的男童案例，全身超過六成的皮膚紅腫、脫屑，在使用生物製劑後，症狀已大幅改善，只剩下不到一成的患處，搔癢感驟減，目前已恢復正常生活。

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