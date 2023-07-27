兒童視力｜斜視近視越早發現越易矯正！10個方法觀察孩子眼睛健康

父母都很關心孩子的視力，但是當孩子還小，尚未能清楚表達時，身為父母該注意些甚麼，好及早發現孩子的視力可能的問題，及早治療。我們請台大兒童眼科蔡紫薰主任來替家長解惑。



在寶寶一出生後，例行新生兒身體檢查中就包括了眼睛檢查，醫生會從外觀、紅反射看看有沒有顯着問題。如果是早產兒寶寶，出生早於32周或體重1500克以下，會進一步做散瞳網膜眼底鏡檢查，看看是否有早產兒視網膜病變。

根據台大醫院眼科醫療團隊的追蹤研究發現，早產兒日後發生屈調異常（近視、遠視、散光）及斜弱視的情況會較普遍，所以必須特別追蹤。無論有無視網膜病變的病史，早產兒後續都要請小兒眼科醫生診察。

及早發現孩子的視力有異常，痊癒的時間及方法也會較理想！（按圖了解）

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注意先天與家族眼睛問題

如果家族有先天性白內障，也建議寶寶在出生後就進一步檢查，因為先天性白內障是會遺傳的，有三分之一的機率得到。視白內障的嚴重情況判斷手術的需要及時機。最早有出生一個月內就手術的案例。當寶寶有嚴重的白內障，一般人用肉眼就看得到瞳孔白白的；若是有腫瘤、視網膜剝離等嚴重疾病，眼睛看起來也會白白的。

如果家長發現了，一定要盡早就醫。而如果家長或寶寶的哥哥姐姐有斜視、高度近視、高度散光等，也會有很多家長在寶寶一兩歲前就提早帶孩子就診檢查。

撇除家族性的問題，家長還可以藉由以下觀察，看看寶寶是否出現這樣的舉動，做為判斷視力正常與否的依據：

10件事，觀察寶寶視力正常與否

1.寶寶4個月左右，眼睛是否能「正視」，很穩定的追物。

2.是否有內斜（俗稱鬥雞眼）或外斜（俗稱脫窗）。

3.是否有眼球震顫（兩隻眼睛的非自主來回運動）。

4.是否畏光、流淚、頻繁眨眼。

5.看東西會不會皺眉頭，或是在特定某些光度下會看不清楚。

6.總是把物品拿得很靠近去看。

7.斜頸或側視物體。

8.上下樓梯不順利。

9.常常跌倒。

10.丟球給他接不到、拿東西拿不準。



遮蓋測試是否弱視

如果懷疑寶寶弱視，家長可以做遮蓋測試，對於還小、不會表達的寶寶來說，當你把他好的眼睛遮起來，他可能會因為用弱視眼看東西、看不清楚而生氣，或乾脆睡覺。

3歲時，做第一次全面視力檢查

在寶寶出生後，如果家長如果想進一步檢查，台大就有自費的新生兒眼底攝影，篩檢視網膜、視神經、水晶體有沒有異常狀況。提醒家長注意，大家手上的寶寶手冊有載明了孩子每個年齡階段該做的眼睛檢查。可以在健兒門診做初步篩檢，如果小兒科醫生發現有異狀，或家長有發現上述的一些視力不良的徵兆，可以選擇到兒童眼科做進一步檢查。

寶寶手冊也提醒家長，到了3歲這個階段，建議要帶孩子到醫院做第一次全面的視力檢查。有些問題則是不經由眼科篩檢是看不出來的，例如只有一隻眼睛有問題，另一隻眼看得很好，因為日常生活無異狀，往往難以發現而被忽略。4歲開始時，公立幼兒園所就會依循政府規定，替孩子安排做視力篩檢，但弱視治療是越早越好。

6歲前以是眼部疾病的治療黃金期

到兒童眼科看診，醫護人員較能有效引導小朋友回答，也會搭配一些孩子喜歡的動物、形狀圖卡，用孩子較易懂的方式檢查。醫生再次提醒，孩子的眼疾與大人的眼疾不同，大人如果有兩三百度的散光，可能不戴眼鏡也沒關係，但對孩子來說，如果不矯正，可能會造成弱視，可能其後此眼都只有0.6、0.7的最佳矯正視力。

呼籲家長重視：6歲前是眼部疾病的治療黃金期，要趁腦部上有神經可塑性時及早療育。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶幾歲該做第一次全面視力檢查？尚未能順利溝通表達的寶寶，10件事觀察視力正常與否】