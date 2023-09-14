中秋月餅 可愛卡通月餅俘虜一眾小朋友 迪士尼/蠟筆小新/雪糕月餅

中秋節月餅｜中秋節其中一個主角當然是月餅，每年廠商花盡花思，製作出精緻美味的月餅。最吸引小朋友的當然是卡通造型月餅，由月餅包裝到月餅設計都是卡通人物圖案，完全俘虜一眾小朋友的心！記者為大家精選可愛卡通月餅，同時更包羅低糖月餅、雪糕月餅，讓一家人都可以吃得開開心心！



奇華迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅

一眾迪士尼卡通人物向來造型百變，今次奇華餅家推出的「奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」，由香港藝術創作團隊URDU設計，將米奇、唐老鴨及鋼牙與大鼻化身成「太空人」，在月圓之際帶您「飛上月球」。六個裝的「奇華迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」載著三款迪士尼米奇與好友造型的奶皇月餅，分別是「米奇」頭像和「唐老鴨」足印的「蛋黃奶皇月餅」，以及「鋼牙與大鼻」松果造型「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」各兩件，讓可愛的米奇與好友發放節日無窮歡樂！

當中「米奇」與「唐老鴨」禮盒中盛載着「蛋黃奶皇月餅」，「鋼牙與大鼻」禮盒中則盛有「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」，打開禮盒看到米奇抬頭「賞月」，圓圓月餅化為一輪圓月，所謂「月圓餅圓人團圓」。

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《花玥》聯乘人氣插畫家《傭仔日記》推出限量版月餅禮盒

《花玥》x《傭仔日記》聯乘系列 - 經典月餅禮盒、繁星月夜中秋禮盒、流心手工月餅經典雜錦禮盒 及 手工玫瑰花月餅禮盒。今年的月餅口味也有所創新，推出兩款全新月餅口味 - 陳皮奶黃手工流心月餅及生榨椰子拿鐵手工月餅，每款月餅皆100%本地用心製造，於人月兩團圓的中秋為你帶來與別不同的佳節滋味。

恆香首度聯乘《蠟筆小新》推出月餅禮盒

今個中秋，就與日本搞笑卡通角色蠟筆小新聯手推出多款搞鬼可愛的《蠟筆小新x恆香中秋產品》，日式上學用品化身色彩繽紛的Q版禮盒包裝，盛載著熟悉的中式餅點味道，隨產品更附送精美實用的小新禮品，對這個日本長青卡通人物的粉絲來說可謂別具吸引力！

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皇玥低糖月餅設有5款傳統及新派口味

滿足應節又愛健康人士

中秋佳節將至，無論是跟親朋好友聚餐或相互送禮，皇玥月餅都是表達至誠心意的最佳選擇。由巨星古天樂先生代言的香港皇玥，隆重推出全新低糖系列，設有5款傳統及新派口味月餅，全城最多，款式選擇最豐富，讓你可以嘗盡不同健康滋味，配上精緻如首飾箱的月餅禮盒，送禮自用一流。

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傳承系列 精選中秋禮盒禮券

設有流心奶黃月餅、流心芝麻月餅、蝴蝶酥及脆曲奇。

訂券優惠連結

換領月餅禮券詳情：

月餅禮券取貨日期：11/9/2023 - 22/9/2023

月餅禮券取貨地址：「01網購」禮品換領中心 - 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第2座15樓

月餅禮券取貨時間：星期一至五，11:00 - 13:00；15:00 - 18:00；星期六、日及假期休息，不設取貨

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Häagen-Dazs™ 雪糕月餅（01網購優惠 低至 HK$253有交易）

Häagen-Dazs™今年推出14款雪糕月餅產品，設計融入了18世紀晚期法國的傳統Toile de Jouy朱伊紋，並以香脆濃郁朱古力脆皮配合各種果漾夾心及濃香流心，融合Häagen-Dazs™ 各款皇牌雪糕口味。大家只需到01網購購買並配合01會員積分，低至 HK$253有交易！

Häagen-Dazs™【中秋月餅優惠2023】｜心‧繫月 雪糕月餅券 (一盒4件)

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Pâtisserie Jane「茗茶月餅」及「彩虹酥皮月餅」

人氣甜品店Pâtisserie Jane全新推出2023中秋月餅禮盒，帶來「茗茶月餅」及「彩虹酥皮月餅」兩大系列，以多款創新茶饌口味及不同傳統潮州酥皮月餅款式與你迎接花好月圓之夜！今年的Pâtisserie Jane 2023中秋月餅禮盒屬清新簡約風，帶有精緻紙雕設計，高貴大方、送禮體面。