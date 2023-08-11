雨季入手兒童涼鞋 最平涼鞋$1XX起｜Adidas限時折上折 買3件75折

近日多個颱風消息湧至，天氣總是陰晴不定，家長是時候為小朋友搜羅各款涼鞋，那就不怕弄濕小朋友的波鞋了！以下將會介紹adidas限時折上折涼鞋，買2件8折，買3折可享有75折優惠，最平涼鞋款式只售$230元。



Adidas 360 涼鞋 原價HK$599（特價 $391 指定黑色及灰色）

產品編碼：FZ5617

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設有三色選擇，包括黑色、灰色及粉紅色。讓孩子穿上這款 adidas 童裝涼鞋，全日盡享舒適。開放式網層鞋身讓小腳保持涼快舒適，配合EVA外底上的彎曲凹槽，更添舒適感。易於穿脫，讓你和孩子輕鬆出門。 鞋身以一系列環保物料製成，最少 50% 為環保物料。

Adidas 夏日密頭水上涼鞋原價HK$459（特價 $367）深藍色

產品編碼：GY2459

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讓孩子穿上這款 adidas 童裝涼鞋，盡享水上活動的樂趣。柔軟 EVA 鞋身配合密頭設計，有效保護小小腳趾，確保他們自信十足，倍感舒適。套穿式結構易於穿脫。

Adidas夏日密封鞋頭水上涼鞋 原價HK$459（特價 $367）深藍色

產品編碼：H06320

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露營、划獨木舟、游泳玩樂、吹泡泡 —— 美好假期正式開始。這款 adidas 童裝涼鞋附可調節魔術貼雙翼搭帶，即使弄濕了雙腳，仍可保持舒適貼腳。密封鞋頭附速乾開口，確保小小腳趾盡享乾爽，同時防止受尖物刺傷，輕鬆體驗水上玩樂時光。

Adidas CLOSED-TOE SUMMER WATER 涼鞋原價HK$329（特價 $230）

產品編碼：GW0391

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力求為小腳丫帶來舒適。這款嬰童adidas涉水涼鞋，採用乙烯/乙酸乙烯酯（EVA）鞋床，貼合足底。閉合式鞋頭力求帶來貼心遮覆，伴寶寶開心玩耍。配魔術貼粘扣帶，方便穿脫。

Adidas ALTAVENTURE SPORT 游泳涼鞋

原價HK$299（特價 $239）粉紅色產品編碼：H06436

原價HK$259（特價 $181）粉紅色產品編碼：GV7812

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讓他們穿上這款 adidas 游泳涼鞋，盡享持久舒適的足部承托，迎接全日水上活動。EVA 鞋床賦予柔軟緩衝體驗，確保在水中或岸上都盡享美妙感覺。附高抓地力加長橡膠外底，加強保護小小腳趾。採用速乾透氣網布鞋身，歸家時保持乾爽。

Adidas 360 涼鞋原價HK$459（特價 $367）黑色

產品編碼：GX0864

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開放式網層鞋身讓小腳保持涼快舒適，配合外底上的彎曲凹槽，讓他們輕鬆學步。採用套穿式設計，方便穿脫。 鞋身以一系列環保物料製成，最少 50% 為環保物料。此產品是我們協助終結塑膠廢物的解決方案之一。

Adidas FINDING NEMO 密封鞋頭夏日涼鞋原價HK$359（特價 $287）橙色

產品編碼：HP7755

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這款 adidas x 廸士尼 Pixar Mo 仔圖案的涼鞋，投入人氣小魚的冒險旅程。專為水上與夏日活動而設，綴以廣受愛戴的角色，確保寶寶自信十足，步履輕盈。可調節「雙翼」配合密頭保護設計，讓成長中的小腳可保持安全穩定，迎接每一場冒險，令你格外安心。