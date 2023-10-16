痰淤積氣管易誘發感染 中醫指1-2歲為教咳痰最好時機 附拍痰方法

孩子生病咳嗽，痰積在氣管和肺部，不管吃多少藥情況都沒有改善。中醫指出，如果孩子不會吐痰，不管吃甚麼藥，效果都會減半。雖然吃中藥可以盡量將肺底的痰由大便排出，但始終身體有吐痰這個機制，可以隨時清走骯髒物，所以家長可以鼓勵孩子咳痰。中醫爸爸分享教導小朋友咳痰和為小朋友拍痰的方法。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫爸爸指有媽媽帶小孩來面診，日咳夜咳，已經幾個星期；痰已積在上呼吸道（鼻、口、氣管），脈絡顯示下呼道（肺底）也積滿痰液。他提醒父母要教導孩子吐痰，但不少家長連自己都不懂得吐痰，又可以怎樣教導孩子呢？

從1-2歲開始教咳痰 多鼓勵和讚賞孩子

痰是呼吸道分泌物，如難以咳出，淤積於中小氣管，便會成為細菌良好的培養基地，極易誘發肺部、氣管感染，所以一定要學會咳痰、排痰。中醫爸爸認為從孩子1-2歲開始教咳痰是最好時機。當小朋友有痰時，鼓勵他們將痰吐出，不要吞回，父母可以用紙巾接痰或口水，並予以讚賞。孩子可能需要練習數十次，才會有一次成功。

浸腳、暖療後或更容易排痰

有些小朋友或大人在浸腳或暖療後，即使沒有咳嗽感染，但半夜會有「嘔痰」狀況，不要太擔心，清出來就好，因為腎脾肺氣足、血液循環改善了，有助身體排走骯髒物。當人體的核心溫度接近37度，身體防衛機制發揮最好的時候，更容易排痰排濕排毒。

幫小朋友拍痰方法

1. 將孩子的身體側翻背向自己（如痰在左，就翻右）氣管上方卡比較多痰，可以抱著孩子，讓他的頭枕在自己的肩膀上，輕拍後背。

2. 拱起手掌成為「弓」字形。

3. 於背部，在兩側肺葉其中一側的下方位置，以手掌「由下往上」拍，並重複此動作。正確聲音為「啵、啵、啵」，一定「由下往上」，不可「上下來回」拍。

4. 拍痰完後，以半臥坐的方式讓孩子嘔痰液出來。

中醫提醒，在拍痰的過程中，如小孩哭鬧、臉色蒼白、呼吸急促或困難、嘴唇發白，請馬上停止拍痰。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》