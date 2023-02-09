咳嗽｜天氣乾燥喉嚨癢 中醫教DIY舒緩熱燥咳嗽露 舒緩熱咳、燥咳

咳嗽有分為不同的種類，其中有熱咳和燥咳。熱咳是指痰稠而黃，不容易咳乾淨，而且咳得劇烈，有機會伴有聲音沙啞。燥咳是指常見於吃完大量抗生素、抗組織胺後，咳嗽的症狀沒有緩解，反而因喉嚨癢而不斷乾咳，有時甚至咳到肺部痛。中醫推介「DIY舒緩熱燥咳嗽露」，可以舒緩以上的咳嗽問題。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



如果孩子有熱咳或燥咳的情況，可以嘗試DIY中醫爸爸推介的「舒緩熱燥咳嗽露」，舒緩咳嗽的問題。以下食譜適合1歲或以上孩子使用，但不適合G6PD 人士使用。

（PhotoAC）

材料：

新鮮枇杷葉

新鮮龍利葉各半斤

羅漢果3個

川貝一兩

桔梗一兩

苦杏一兩

甘草一兩

遠志一兩

新鮮薄荷3兩

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

做法：

1.用扇貝粉浸洗新鮮枇杷葉、新鮮龍利葉，新鮮薄荷（因非常污糟），過清水為止。

2.鮮枇杷葉、新鮮龍利葉切條狀，用3L水煲2小時，見鮮葉變黃就可以。

3.浸洗川貝、桔梗、苦杏、甘草、遠志，並用1L 水煲，煲大摡1小時，隔渣。

4.洗淨羅漢果，敲碎放入。

5.將隔渣龍利葉、枇杷葉水及加藥材水，放入1個煲中，中火再煮，煮至有少少黏，可以加新鮮薄荷，便可飲用，以上大概可以有600ml 左右舒緩熱燥咳嗽露份量。如果較燥，可以加少少蜜糖。

每日用量

1-3歲 20ml;

4-6歲 50ml;

6-8歲 80ml;

9-12 歲 100ml;

12 歲以上 200ml

請注意，如果咳嗽情況嚴重，有可能是其他嚴重病變，緊記盡快救醫。

中醫爸B咳嗽小Tips

咳嗽因為有痰引起，很多時候病人只有咳無痰，是因為太乾黏住喉嚨而咳不出來，要清走乾痰，才可停止咳嗽。除「DIY舒緩熱燥咳嗽露」外，排走現在的痰，就能減少咳，可以參考以下方法：

1. 首先，防止「痰」形成，所有奶甜凍、油炸的食物一定要戒，避免身體濕和熱而變成痰。Covid甚至其他感染性病毒都會引起體內發生炎症，加上不當食物，造成更多「痰」。

2. 第二，如果出現「痰」、「聲沙」情況，要飲大量暖水 ，最少比平時多50%量。如果是白痰，就早晚飲「陳皮水」。如果是黃痰，就早晚飲「桑葉雙菊茶」。

（PhotoAC）

3. 第三，非常重要的一點—暖療。當人體的核心溫度接近37度 ，是身體防衛機制發揮最好的時候，更容易排痰排濕排毒。確診時，由Day 1開始，中醫讓女兒睡在砭石石墨稀床塾和反射被 30分鐘以上。石墨稀可以釋放負離子，而負離子有助改善肺功能。日本有研究報告指，在吸入負離子30分鐘後，人的肺部能夠吸收的氧氣量增加20%，多排出15%的二氧化碳。被人稱「空氣中的維他命」的砭石可散發遠紅外線，幫助微血管擴張，提高體內養分的吸收與傳遞效果，降低發炎狀況。

最佳的位置就是我們背脊，由大椎穴開始伸延至龜尾穴，也就是我們督脈及膀胱經。膀胱經是同時調理尿液和汗液的通道，直接連接體內臟腑，能夠讓臟腑多餘的水濕，通過膀胱經在後背的俞穴及時排出。督脈調節著一身的陽經氣血，如督脈暢通，加強核心溫度，更易殺死體內病毒。睡覺後，有機會排汗，容易吐痰。記得抹乾汗，以免凍親。

4. 第四，食物補充劑—益生菌、12 細胞鹽。平時中醫爸B會讓女兒吃不同食物補充劑，如維他命，魚油，瑞士國寶，酵素⋯確診期間，只吃2種：益生菌、12 細胞鹽。益生菌是由於腸內好菌在確診後變差，所以補充適量的好菌，有助身體排走毒素，確診期比正常期所需份量較多。12 細胞鹽則是順勢療法的基本補充劑，支持細胞，尤其面對不同炎症侵入。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

乾咳狂飲水可致水腫 中醫推介杏仁蓮子水 舒緩喉嚨乾癢

天氣轉涼，有些人會出現乾咳或過敏現象。為了舒緩喉嚨搔癢、乾燥，不少人都會拼命灌溫水，希望能安撫不適的喉嚨。但其實補充水分未必能舒緩乾咳，水分也會難以被身體所利用，甚至可能導致水腫。不妨試試中醫推介可以舒緩喉嚨乾癢的「杏仁蓮子水」，小朋友也可以飲用。

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乾咳或有機會是喉嚨或氣管發炎 嚴重可致急性支氣管炎、肺病

乾咳是沒有帶痰或是痰量甚少的咳嗽，咳嗽聲清澈，咳嗽時喉嚨痕，非常難受。乾咳很有可能是喉嚨或氣管發炎，更可能引致急性支氣管炎、肺病等，絕對不容忽視。中醫推介如果出現乾咳，可以飲「杏仁蓮子水」滋潤喉嚨。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

《杏仁蓮子水》材料（一人份，1歲以上可服）：

杏仁 3錢

蓮子 3錢

茯苓 3錢

薏仁 3錢

杏仁味甘苦性溫，有潤肺、止咳功效。(杏仁必須去尖去皮和用沸水徹底煮熟）

蓮子具有補脾、益肺、養心、益腎和固腸等作用。

茯苓有健脾安神功效。

薏仁有利消水腫、健脾去濕的功效。

內在提升免疫力方法

1.提升小朋友核心溫度，如浸腳，守住高免疫力

2.健脾補腎

3.預防上呼吸道感染

4.多喝水

5.充足睡眠

6.健脾茶療

7.曬太陽及注意保暖

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》