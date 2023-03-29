肥胖、多痰或屬痰濕型 痰濕型孩子4大宜忌 中醫推薦健脾袪濕食療

小朋友肥肥白白不一定代表健康。中醫認為如果小朋友肥胖，還經常有痰，痰多色白稠、面常有油膩感覺、大便軟，容易黏著馬桶、身體和腳有重聚感等症狀，可能屬於痰濕型。中醫爸爸為大家分享痰濕型人士的宜忌，並推薦健脾袪濕的食療「陳皮薏米水」。陳皮可以化痰，生薏米能袪濕，熟薏米有健脾的效用。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



如果孩子屬於痰濕型，可以參考以下宜忌：

1. 多做會令身體出汗的活動

2. 不要經常開冷氣

3. 忌吃生冷、過甜食物

4. 可吃多健脾袪濕的食物，如薏米、扁豆等

《陳皮薏米水》

材料：

陳皮1角

生薏米50g

熟薏米50g

做法：

1. 將生薏米、熟薏米、陳皮 1 角，加 1 公升水。

2. 煲滾後轉細火繼續煮 45 分鐘，即可飲用。

（PhotoAC）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

孩子白痰、鼻水多 中醫推介陳皮紫淮山鷓鴣湯 健脾化痰

小朋友經常咳不停，又有多白痰和流鼻水的問題，但不管吃多少藥都難以斷尾。如果你的小孩有以上問題，不妨嘗試由中醫推介的「陳皮紫淮山鷓鴣湯」，可以化痰和舒緩鼻水問題。以湯療舒緩白痰和鼻水問題，不但比西藥容易入口，還能多補充水分，在寒冷的天氣也能驅寒保暖。

相關文章：孩子白痰、鼻水多 中醫推介陳皮紫淮山鷓鴣湯 健脾化痰

鷓鴣性溫、味甘，入脾、胃、心，具有開胃化痰的作用。但如熱症引起痰，就不合適。陳皮要用紅皮有理氣健脾、化痰的效果，青皮則沒有。紫淮山有健脾益氣的功效，加上豐富花青素可以保護眼晴及抗氧化。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

針對：白痰、鼻水問題

材料：

陳皮1塊

紫淮山200g (可用紫淮山粉3湯匙代替）

鷓鴣1隻

甘草3片

枳實3g

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

做法：

1.洗淨以上材料，鷓鴣洗淨清內臟泵水。

2.用清水浸洗陳皮、枳實、甘草。

3.加2L水，隔水燉3小時。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

《香港01》送你$30優惠券啊！快啲叫埋一家大細搶券即上「01網購」買定零食開復活節party！