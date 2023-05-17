轉季天季媽媽比孩子病得還厲害！這病最常見　4招減全家齊病風險

天氣多變化，讓不少媽咪疲於奔命，全家輪流中，真的只能一起在家養病！



最近不少人真的深受天氣變化所苦！尤其是早也咳晚也咳，是不是感覺膽汁要要咳出來了！

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上呼吸道感染媽咪，爆炸多

台灣婦產科蘇怡寧醫生就在粉絲專頁分享，最近在門診遇到「爆炸多」的患者，都是上呼吸道感染的媽咪，還直言一開始真不太習慣。

他也透露，過去這兩三年，在門診確實很少治療到上呼吸道感染的媽咪，但最近又開始變得爆炸多，尤其是家裏有大寶的媽咪，交叉感染下，真的躲也躲不掉；他也坦言，「一開始真的有點不習慣~~」。

蘇怡寧喊話，大家都要保重，但也直言，「免疫負債，欠債果然都是要還的。」

堅強媽媽，不能倒下

文一出，果然不少媽媽血淚分享，「孩子輪流住院，媽媽咳到快往生，但還是不能倒下」還有媽媽打趣說，「明明有確診過啊，可能債務協商之後是用分期付款吧！」

最慘的是，家中孩子小孩輪流生病，無限循環讓媽媽超崩潰！「一直循環，大的結束換小的，然後媽媽都跟在後面，怎麼可能不感染...」、「最近都是兩個姐姐輪流中，再傳給小妹，然後媽媽扛不住病毒量也中獎...」。

「上上星期因為咳嗽和喉嚨痛，連續4天晚上沒睡覺，只能白天睡一兩小時，後來去婦產科請醫生開抗生素吃才好轉」。

聽起來這一波感染真的超容易全家輪流中 ，真的要小心嚴防啊~

4招全家不染病

肢體越保暖越好

天氣其實還是不穩定，基本的保暖可以舒緩生病不舒服的感受。除了軀幹、四肢，別忘了在氣管、呼吸道附近的脖子同樣需要保暖。但如果孩子感染病毒且正高燒不退，就應減少衣物，先讓孩子退燒才適當。

盡速施打流感疫苗

近年為了預防新冠肺炎，大人、小孩普遍接種 2 次以上疫苗，然而幼童是流感併發重症的高風險族群，基於預防勝於治療的原則，還是要盡速施打流感疫苗，提升保護力。

勤洗手、時時消毒

即便新冠疫情趨緩，但呼吸道融合病毒、腺病毒等 ，也都是藉由飛沫或接觸所傳染，還是需要經常使用酒精消毒和勤加洗手才行，同時維持良好衛生習慣，避免病毒找上門。

不建議大人親吻小孩

許多病毒都是藉由飛沫傳染，如果無意間親吻孩子，可能連自己都生病。在非常時期家長們也要學會克制，雖然親吻的小動作可以安撫小孩，但可能造成全家輪流生病的隱憂。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：堅強媽咪不能倒！小兒醫：這類型病患「爆炸多」，只能全家一起在家養病】

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