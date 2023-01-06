寶血小學教師活用STEM思維工具 學生踴躍分析議題不同持份者觀點

STEM（科學、科技、工程、數學）近年已成爲不少本地學校的發展重心，學生除了利用硬件學習，具備STEM思維也必不可少。近年有國際石油企業開發教育項目，為小學老師提供訓練工作坊，以加強小學老師訓練學生解難和分析能力，以及批判思維。該項目去年首於香港推行，灣仔區寶血小學的教師將分享去年參加培訓及其後應用於課堂的心得。



Shell NXplorers為香港蜆殼有限公司（下稱Shell）的母公司蜆殼集團所開發的教育項目，2017年至今已在19個國家和地區推行，2021年首次登陸香港。該項目旨在加強小學老師訓練學生的解難能力、批判思維和複雜性分析等STEM心智習性的技能；並提供發展和提高以現實世界為背景的學科知識，以及改進教學方法的機會。

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青協與Shell舉辦訓練工作坊 培訓老師傳授解難方法

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示，項目由Shell和香港青年協會（下稱青協）合力為小學老師舉辦共3天的訓練工作坊。參與訓練的老師能夠將學到的解難方法融入到校內課程，助他們有效指導及培養學生思考、分析和創作技能。香港青年協會督導主任（創新及創意）李健樂指，現時不乏與STEM相關的硬件，但推行STEM教育非必從硬件開始。「STEM其中一個精神是解決問題，所以教授思維模式也是重點。」

關心社會事物對學生成長很重要，「想解決問題有很多方案和可能性，但從眾多方案中選出最合適的，以實踐作出改變，則需要加強訓練思維模式。」李健樂不諱言，將思維工具帶到真實課堂是不少參與培訓的老師的困難，「因老師回校後需要（兼顧）傳承知識、運用工具以及引起學生對學校或社會環境的關注。」故老師完成三天培訓後，項目會繼續為他們提供專業支援和跟進諮詢。

思維工具培養學生獨立思維

位於灣仔區跑馬地的寶血小學去年共有6名老師參加訓練工作坊，該校王雅婷老師和周銘佳老師表示在訓練工作坊中會學習六個思維工具，包括觀點圈、關聯圈、情景規劃工具、可行性漏斗、說服力金字塔和漣漪效應。周銘佳老師指該校暫時主要將思維工具用於常識科，較常用的為觀點圈及可行性漏斗，另外也正嘗試推展至中文、英文及數學科。

記者採訪當天在周銘佳老師任教的小四常識課觀課，學生就政府有意立法規管網上社交平台進行討論。學生分成5組，先利用觀點圈進行小組討論，每組獲發一張空白紙張和便利貼，紙張中央畫上圓形，學生可利用便利貼寫上與議題相關的持份者，並圍繞圓圈貼上，讓學生思考該議題受影響的人物或機構等，討論其所持正面、反面抑或中立意見，以及代入不同持份者了解各方觀點。其後，可行性漏斗會助學生思考不同方案，「學生想法可能天馬行空，第一步是給他們空間發揮創意，第二步則透過思考一些限制，逐漸收窄可行性，再想出最後可行的方案。」

現時該校主要在小四至小六的中文、英文、數學和常識科靈活使用思維工具，期望將來推展至初小。

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思維工具彈性高 可隨時配合時事進行討論

由於思維工具使用方法具彈性，老師可根據課堂内容或目標隨時將思維工具用於課堂。王雅婷老師舉例說常識科教科書提及的事件有機會跟真實課堂時間有兩至三年落差，如將思維工具配合時事，可因應課題即時加入課堂討論。

她以早前港鐵發生列車出軌致服務受阻事件爲例，有小六生在課堂利用觀點圈表達對事情的看法，最後延申至解決方法及其可行性。「有學生提出港鐵公司為每名受影響乘客賠償二十元，聽似是很有趣的想法，思維工具的好處正是讓每名學生都可寫出他們的想法， 老師不會限制他們的想法。」王雅婷稱學生會覺得課堂更富趣味，因爲事件貼近自己生活。

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了解水資源親自量度洗手間出水量 學生最初不適應曾喊累

學習思維工具後，周銘佳老師稱教授時可跟從步驟引導學生思考。「平時可能只是簡單問學生還有沒有其他想法，常需要老師介入帶領他們思考。使用思維工具後，他們有更多主動參與討論的機會。」

上學年，寶血小學老師首次將思維工具帶入學校，曾舉行水資源計劃。老師利用六堂時間讓學生進行考察，例如到不同洗手間量度水龍頭出水量再進行記錄，並訪問學校工友了解用水量，逐步利用觀點圈和可行性漏斗思考如何改善自己的用水量及構思全校性策略。周銘佳老師坦言，學生最初表現較迷惘，因他們較少有如此大的自由度和發揮空間。經過兩、三堂「熱身」後，學生見到便利貼便知道要準備動腦筋，進行邏輯推理。她笑言，有學生經歷一堂後，「跟我說想到累了，因爲多了很多動腦筋時間。」有了思維工具，學生知道每堂的指示、議題和步驟後，剩餘時間就交由學生思考和創作，「對提升他們解難能力和創造能力有所幫助，也做到終身學習。」

余靜雯指，現今教育很集中於硬件和科技，但NXplorers則較重視思維模式，希望由老師傳授給學生的思維模式能帶來更大的漣漪效應。第一屆訓練工作坊反應熱烈，有近80名老師接受培訓，來年4月也會繼續舉辦工作坊，余靜雯期望將來有更多學校老師參與項目。