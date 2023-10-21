老婆婚後形象大變　污糟懶惰不煮飯　老公感疑惑嘆像遇詐騙集團

有些人身邊沒有可以認識異性的環境，於是會選擇去相親（相睇）來認識對象。



一名網民和老婆是相睇認識的，但老婆自從結婚後就變得很邋遢，甚至都不煮飯了，一問之下老婆才說，「她媽媽要她裝一下，否則嫁不出去」，令他不禁有種遇到詐騙集團的感覺，引起不少網民熱烈討論。

這種詐騙，好像被騙後就一世啊！（按圖了解）

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一名網民在「匿名公社」發文，他和老婆是相睇認識的，交往時對方會穿碎花長連身裙，個性對談有種溫柔的感覺，他們還是男女朋友時對方來他家也會斥他太亂要幫他整理，沒想到結婚後就完全變了，改穿迷你裙、小可愛和熱褲，冬天穿短裙或熱褲配褲襪，老婆比他邋遢10倍以上，穿過的內衣褲堆一星期才洗，客廳也到處都是她脫下來的衣服。

事主實在受不了，於是詢問老婆「怎麼跟婚前差這麼多？」，老婆這才坦誠，當初外母要她裝一下，否則「嫁不出去」，也表示之前幫事主帶的便當不是她煮的，因為不太會煮飯，事主這才恍然大悟，「難怪結婚半年多，就算我拜託她都不下廚」，現在老婆肚子裏有小孩，事主很愛對方當然不可能離婚，「但還是有種遇到詐騙集團的感覺」。

網民紛紛表示：

．「選擇你所愛的，愛你所選擇的」

．「這就是本性顯露出來了」

．「這就是所謂的反差萌，你就認了吧！」

．「感覺是小問題，多多溝通」

．「愛就要包容，把對方的缺點當特色來看」

．「這是一篇關於甜蜜的詐騙，從你一字一句我能感受到你對她的愛，這也是甜蜜的負擔」

．「結婚之後才知道誰是詐騙集團（笑爛），愛她就接受，讓她慢慢改變吧！」

．「讓她跟丈母娘慢慢學一點啊」



有網民則認為，婚前裝一下很正常：

．「男人敢講女人！你們自己也是婚前一面，婚後一面吧」

．「你確定你沒裝嗎？」

．「不要講女生，男生很多也是婚後就馬上變了啊」

．「一定要裝的啊！我就是靠包裝才騙到一個老公！」

．「正常啦！男生女生，婚前多少都會裝一下！像我姐婚前小鳥胃婚後鴕鳥胃，我姐夫也認了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】