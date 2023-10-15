「我不幫老婆做家務、湊仔…」先別鬧他！再聽下去才知他是好老公

「我不幫我老婆做飯，我不幫我老婆照顧孩子，打掃，洗衣服，不。」 這段話大概可以激怒全世界女性，而這位爸爸卻說得理直氣壯，還讓女性們一直稱讚！



美國一位父親J.R. Minton因為一段影片中超Man的宣言，吸引網民目光，吸引了超過600萬人的關注。

J.R. Minton與妻子結婚四年，他們一共育有四個孩子。這位爸爸在影片的一開始，說了這樣一段話：「我不幫我老婆做飯，我不幫我老婆照顧孩子，打掃，洗衣服，不。」這段話大概可以激怒全世界女性，而他卻說得理直氣壯。

短短幾句，他就道出了很多太太及媽媽的心聲：（按圖了解）

真男人的思維

但他話鋒一轉，做出解釋：「因為我做了我做為父親和丈夫應該做的事情。我下廚、我打掃、我洗衣服、我照顧孩子。我不是在幫助我的妻子做這些事情，因為那本來就也是我的工作。改變你說話的方式，改變你的思維方式，然後長大，成為一個男人。」

一定有很多女性在螢幕前拍手叫好！實在太認同這段話，因為大多數的男性都還是認為做家事、帶小孩，是在幫忙另一半。這代表他們認定這是屬於女性的工作。

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全職媽媽不該被低估

記者採訪J.R. Minton，問他為何公開說出這番話？他解釋，他的妻子是一位全職媽媽，而他發現全職媽媽往往被貶低，他說：「我發現老婆在家庭中的角色一直被朋友、家人以及所有人低估。這讓她總是覺得自己做得不夠，同時也覺得她應該永遠感激我賺錢養家。但這是落伍的觀念。」

他繼續說：「我從我的工作中賺錢，但是是她給了我去工作的機會。擁有一個全職媽媽，對我和孩子們來說是一種榮幸，老婆像是我的合作夥伴，而不是我的員工......所以我對我們的房子和孩子也負有同樣的責任。」

改變說話的方式

在影片中，J.R. Minton要求人們改變思考和說話的方式。「改變心態的最快方法就是改變你的『詞彙』，我們的言語直接反映了我們的思維和感受方式。」這是他為何在影片一開始說「我不幫我的妻子帶孩子」的原因。

另一半不做家事，或是家事分工不均，一直是夫妻爭吵的主要原因之一，如果每位丈夫都有像J.R. Minton的做為，認為家事、孩子都是自己的本分，即便太太是全職媽媽，這世界離婚的夫妻會少很多很多！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這位爸爸裡直氣壯說「我不幫我老婆做家事、帶小孩」，卻獲得女性叫好，全職媽媽更是稱讚】