Barbie影評｜粉紅背後盡是洋蔥？已當媽媽的你或哭出驕傲的眼淚！

電影《Barbie芭比》華麗的場景、堅強的演員陣容，讓許多人帶着期待走進戲院，特別讓許多母親心有戚戚焉，看着看着就落淚了。



電影《Barbie芭比》成為今年各國夏季票房熱門大片，喜歡這部電影的女性觀眾，有一大部分擁有媽媽的身分。對於媽媽們來說，這部電影很貼近她們的心路歷程，主角芭比面臨的問題與挑戰，與許多媽媽的扎與奮鬥生活極為相似，芭比在電影中進入了「現實世界」；女性成為媽媽後，也進入了一個「現實世界」，面臨太多前所未有的衝擊。

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真實世界不若我想像中美好

芭比突然變得扁平的腳，曾經完美但現在卻凌亂的頭髮，這都與許多人成為媽媽後的經歷相似。你常常看着鏡子，發現自己情況糟糕到讓對自已感到陌生，這讓你在成為母親，旁人都覺得你應該很快樂的時，心裏卻感到莫名失落與不安。一切不是應該很幸福的嗎？但事實卻像芭比說的：「真實世界原來不是我想像中的美好。」

不再完美的生活

不只是皮膚上長出的橙皮組織，女性往往在懷孕或成為媽媽後，因為巨大的轉變，被迫開始思考人生最重要的是甚麼？因為分身乏術，明白自己無法成為以往那個「完美的自己」，無法取悅所有人；你也開始了解，身為女性必須面對的種種不公平。

面對重大的抉擇，放棄自己的理想

那句：「你必須喜歡當媽媽，但不能整天把孩子掛在嘴上。你要有自己的事業，但同時，你得把身邊的人照顧的無微不至。」道出現今社會多數女性的為難與困境。你會探問：「我會成為一個好媽媽嗎？」「我將如何兼顧工作與家庭？」「還要再生小孩嗎？」當芭比決定選擇穿上平底鞋，你發現那正是你成為母親後的日常，像是標誌着母親身。為了帶着孩子四處走走，為了陪伴孩子跑跳，你許久沒有穿跟鞋。成為母親，你常常在抉擇中重新認識自己。

孩子長大後，悵然若失

當你似乎終於在黑暗中摸索出一條路，走着走着，孩子長大了。成長中的孩子，不再跟着你，不再想和你一起玩，你又遇到了新的問題：當孩子越來越獨立，你悵然若失。孩子可能對你越來越沒有耐心，並且對你給予的關注感到厭煩。曾經霸佔你人生重要位置，讓你必須犧牲其他重要目標的孩子，如今，卻不再需要你。

母親的失落，你懂幾分？

很多人是帶着輕鬆的心情進入電影院，但看着看着卻哭了。不禁想到自己，也想到自己的母親。電影中的那句「你可想過自己的母親也只是個小女孩」？雖然說成為母親是自己的選擇，既然選擇就必須勇於負責，但《Barbie芭比》這部電影會讓我們有機會反思，身為母親所必須面對的失落，你明白了幾分？但母愛不會只停留在自己的失去上，更多是電影裏動人的告白：「我們母親靜靜地站着，這樣我們的女兒就可以回頭看看她們已經走了多遠。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：《Barbie芭比》是一部獻給母親的電影，許多人開心的帶著女兒觀賞，卻不知不覺留下眼淚】