盒裝紙巾開盒第一抽總抽出多張紙巾？日企一招破解「空間」為關鍵

每當拿第一張衛生紙出來時，總會不小心拿出一大串難以塞回，日本一家紙業公司就分享了如何能「順利拿出一張衛生紙」的實驗。只要在開衛生紙前「用手指按壓」就能夠順利取出，減少衛生紙塞不回去的困擾。



日本紙業公司「浜田紙業株式会社」在官網上分享，許多人每打開新的一盒衛生紙時，先撕開最上面的開口，接着要拿出第一張衛生紙時卻會拿出「一連串的衛生紙」。不少人花了很多時間才將不小心拿出的衛生紙放回盒子中，準確地說，這時可能就無法將衛生紙放回去，最終大家還是按照原本方式使用衛生紙。

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實際上，盒子中塞滿了很多衛生紙，因包裝得很緊，試圖取下其中一張衛生紙時，最終還是會取出多張衛生紙。因此，該公司實驗了新的打開方式，要打開前先以手指來回按壓最上方的塑膠或紙類開口處，確保將它「推倒底」而非只推一處，推入時將會在盒子和衛生紙中間形成一個空間，將改變包裝內「密實的狀態」，隨後可輕鬆取出。

該公司解釋，因衛生紙緊緊地被裝在盒子裡，因此很多碎片會脫落。若透過打開前的「按壓推動到底」，衛生紙很快地就能夠順利拿出來，而且只是需要的一張並非一大串。最後公司也總結，該方式適合300抽以下且較薄的衛生紙；若為400抽以上或較厚的衛生紙，還是有很大機率會失敗。

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