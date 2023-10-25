星爸媽帶子女搶先體驗迪士尼新園區 魔雪奇緣世界必玩行程推介

迪士尼全球首個大型《魔雪奇緣》（World of Frozen）主題園區魔雪奇緣世界將於11月20日在香港迪士尼樂園正式開幕！陳冠希、吳若希、陳展鵬、黎諾懿、洪永城、雨僑、周志康等一眾星爸星媽早前受迪士尼邀請，攜同子女搶先體驗新園區！



一眾星爸星媽體驗香港迪士尼樂園新園區，除了遊玩《魔雪奇緣》機動遊戲，從他們分享的照片和影片中可見，小朋友都身穿Elsa服飾或頭戴Frozen頭箍到處打卡、與Elsa、Anna互動，非常可愛！星爸媽和小朋友都非常投入地玩足全日，吳若希分享自己雀躍的心情：「一次過見晒Elsa、Anna、Kristoff嘅真人，唔單止滿足咗我，仲滿足埋我個女。」黎諾懿、雨僑等更表示很感謝迪士尼令全家創造美好回憶，連洪永城未夠2歲的女兒也玩得十分盡興！

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行程重點必玩1：魔雪奇幻之旅

來到《魔雪奇緣》主題園區，必先體驗充滿音樂、歡笑的魔雪奇幻之旅。大家乘坐木船穿越北山，就可以參觀愛莎的冰雪皇宮，見證冰雪魔法!在旅程中，還可看見到來自魔雪奇緣的朋友們，大家記得和安娜、愛莎同小白打招呼。溫馨提示，小心旅程中有可能會被水花濺到。

行程重點必玩2：雪嶺滑雪橇過山車

商棧老闆奧肯特別為夏雪節而興建的主題過山車，登上高速滑行的雪橇過山車，攀山越嶺，穿梭洞穴和峽灣，一邊欣賞阿德爾王國的自然美景，一邊享受馳騁的刺激感！

行程重點必玩3：森林小天地戲劇體驗

來到安娜和愛莎的童年秘密玩樂小天地，這個互動表演揉合光雕投影、特效和感官元素，大家更有機會跟安娜、愛莎及小白互動，並可見證愛莎施展嘆為觀止的冰雪魔法。

Disney「魔雪奇緣世界」詳情：

日期︰2023年11月20日開幕

地點︰香港迪士尼樂園



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