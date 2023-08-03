冷氣機洗了2個月竟吹出臭味？洗濾網也沒改善　網民教路要這樣做

夏天到來，不少人在此之前都自行或請清潔公司上門來清洗冷氣，好涼快地度過整個夏天。不過就有網民透露，住家的冷氣明明已清洗過，然而不到2個月就飄出臭味，讓他相當困擾，也釣出不少過來人分享小撇步去除臭味！



一名網民先前在Facebook群組「爆系知識家」發文透露，他日前已請師傅上門清洗冷氣，剛洗好時開冷氣也的確沒有味道，結果才不到2個月的時間，每當冷氣一開就會飄出悶悶的臭味，即使他後來再清洗濾網也沒有好轉，只好向網民求助。

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就有專業網民留言解析，冷氣使用時機內處於低溫，而直接關閉時機內仍處於低溫，如若室溫比機內溫度高的話就會導致機內冷凝，因此要持續開送風將機內溫度升高，把機內的冷凝藉送出機外後才關機，就能避免冷氣一開就飄臭味。

也有網民分享自身經歷：

．「冷氣關機前可以改送風定時1小時關機，將機體內的水氣吹乾，照道理清洗過冷氣應該不會有異味，或許又產生黴菌了，最近是嘗試用冷氣的防霉貼片盒看看，還不知道效果如何」

．「洗完濾網，每次關機前，都要用送風吹半小時，乾燥後才能關機」

．「掛洗與拆洗，工法不同，使用感覺也不一樣！」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣才洗2個月就飄臭味？他無奈吐「洗濾網也沒好轉」 內行人曝除味撇步】