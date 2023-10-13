首爾親子遊｜到訪採石場改造的文化藝術空間 必去摘蘋果及草莓

首爾親子遊2023｜抱川藝術谷，相信大家也不陌生！其中這裡是一個經過改造的採石場，為首爾其中一個提供文化和藝術體驗區域，地方寬敞又舒服。而附近的農場更有採摘體驗，提供美味有機蘋果和草莓（僅限冬季）的樂趣。



抱川藝術谷風景如畫，訪客既能欣賞採石場改造後的風貌，同時也能到附近農場體驗，訪客更能參加香草島的燈光節，感受美妙浪漫的氛圍。

抱川藝術谷前身為花崗岩採石場 擁天然湖泊、山崖巨石靚景

原為廢棄的花崗岩採石場，被超美的天然湖泊天鑄湖、狀麗的山崖巨石環繞。訪客可以乘坐獨軌鐵路，欣賞沿途的美景。而抱川藝術谷內有很多藝術和表演場館，包括音樂廳、劇院、歌劇院和藝術博物館，場館設計融合自然元素，能夠令訪客完全放鬆。

體驗團日期：

蘋果農場體驗 ：2023年7月1日至2023年10月31日

草莓園體驗：2023年11月1日至2024年3月17日

草莓園體驗：2024年3月18日至2024年6月30日

收費：

兒童（3 - 12歲）：HK$ 539（折後）

成人：HK$ 553（折後）

預訂至抵門票：klook