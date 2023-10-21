陳茵媺帶仔女探陳豪玩轉深圳親子樂園　無懼素顏示人曬幸福師奶味

陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。最近陳豪就起程北上拍攝新劇《企業強人》，預計要逗留三個月，他的老婆仔女都很捨不得他。日前陳茵媺就帶同仔女到深圳探陳豪班，陳豪亦趁着拍攝空檔陪伴老婆同仔女，更一起出外遊玩盡享天倫之樂。

陳豪陳茵媺一家五口。(ig圖片)

陳茵媺昨日於IG出post分享了他們一家五口以及陳豪媽媽、哥哥在深圳大型室內遊樂城玩的短片和靚相，留言寫道：「#familytime with mother and brother in law's ! So lucky Mo had a day off to spend with us too! ❤️ (#與母親和哥哥的家庭時光！很幸運，老公也有一天的假期和我們一起度過！ ❤️」影片和相中可見他們玩得十分開心，玩了小型賽車和踫踫車等機動遊戲，又一起逛街shopping吃飯，爭取時間共度親子時光。陳茵媺更玩到不捨得走表示：「So much fun！Really can't wait to come back again. ( 太有趣了！真的迫不及待想再回來)」她更全程素顏出鏡，樂做幸福師奶。

陳茵媺玩到唔捨得走。(ig圖片)

點擊睇佢哋一家於深圳玩得片段：