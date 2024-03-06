抽濕機｜濕到天花也在哭！放於家中3位置　才能將效能發揮到最大

天氣說變就變，週末轉濕涼，不少人準備讓抽濕機開工，台電對此提醒，記得確認3件事，包括清潔濾網、關閉門窗和擺對位置等，才不會讓抽濕機一直耗電做白工。台電也補充，抽濕機可以搭配電風扇或循環扇使用，發揮最大效能。



台電表示，久久未使用抽濕機，首先必須清潔濾網，否則濾網上髒污堆積，不僅抽濕效率變差，也會影響室內空氣品質，建議每2到3周，定期清理抽濕機濾網，可年省下8%用電。

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而使用抽濕機時，也別忘了關閉門窗，抽濕機是讓室內濕度降低，開抽濕機時如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，濕氣一直除不完，抽濕機就會更耗電。

最後則是要擺對位置，抽濕機的使用效果與擺放位置關係密切，放在合適位置抽濕才更有效率，可以放在室內空間中央處、空氣流通的空間或平坦的地方，別把抽濕機當邊緣人，放在牆邊或角落，不僅會讓空氣較不流通，也影響抽濕機散熱功能，使用時一定要注意。

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