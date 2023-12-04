女兒患皮膚病　源於全家衣物同洗？即學天然方式清潔洗衣機內籠

髒污往往都會藏在細節裏，洗衣機是每個人家中必需要使用的家電之一，但往往很多人會忽視他的清潔，因為沒有經常清潔，導致許多細菌都會不斷在洗衣機裏滋生，久而久之就會影響使用者的健康安全。台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》中說明，洗衣機是由許多精密的儀器所構成的，結構更是分為內桶和外桶，多層的結構更讓細菌有機可趁，藏在各個角落裏。



在洗衣機的結構中，大約有40％的細菌藏在內外桶的夾層，有30％的細菌藏於波輪底部，另外有30％的細菌藏於桶底部，由此可見雖然大家普遍認為洗衣機是一個乾淨的地方，但仍有許多空間有可能夾藏着我們看不見的細菌。

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對此陳欣湄也分享過去的案例，有一個小女孩因為腳上一直有個皮屑好不了，導致搔癢紅腫，媽媽就很困擾將女孩帶來門診詢問，後來才發現原來是爸爸有香港腳，但全家的衣物都是一起丟進洗衣機中清洗，導致黴菌透過洗衣機傳到女孩的衣服上，在女孩穿着衣物時，自然也就被感染了黴菌。

陳欣湄建議道，家中若有人身上帶有具有傳染性的感染源時，一定要將彼此的衣物分開清洗，才不會導致同住家人交叉感染。而美國亞利桑納大學微生物學教授Charles Gerba也建議道，洗衣服若要洗得乾淨，水溫最好要超過60度，才能藉由高溫殺菌。

洗衣機怎麼清潔才乾淨

正因為細菌有可能藏於每個角落，因此洗衣機的清潔就顯得更為重要，台灣生機飲食專家王明勇就在節目中表示，用我們平常在吃的柑桔皮就可以製作環保酵素，達到外面販賣橘子清潔劑的效果。

橘子皮清潔劑製作方法

需要材料：橘子皮、糖、水、小梳打粉、檸檬酸

製作步驟：

1. 先將糖、橘子皮和水以1：3：10的比例混合於桶中，並靜置三個月的時間等待發酵，另外因為發酵過程中會產生氣體，桶子的蓋子不用特別蓋緊。



2. 將家中的洗衣機先放滿水，並加入100～200克的小梳打粉，持續攪動五分鐘後，靜置一個小時。因為小梳打粉具有去污和除臭的功效，所以可以先幫我們把洗衣機內一些基礎的皂垢去除。



3. 將洗衣機中原本裝有小梳打粉的髒水放掉，將300～500CC的果皮酵素再次倒入已放水的洗衣機中，酵素的弱酸性就會慢慢溶解一些鹼性的水垢，酸鹼中和後就會產生大量氣泡，藉此達到去污的目的。



4. 最後若想要再加強洗衣機的清潔功效，可以再加上強酸的檸檬酸，這樣就會產生更大量的氣泡，達到深層清潔的作用。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣機怎麼洗才乾淨？專家教1招天然清潔法，洗出髒污和機器裏的皂垢】