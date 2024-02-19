浴室清潔｜怎避免霉菌滋生？沐浴後刮水外　一動作更能達降溫之效

說到潮濕，家裡最潮濕的地方肯定就屬浴室了，每天洗完澡如果沒有把水刮乾淨，很容易就會發霉，導致地板、浴缸、磁磚滋生黴菌，長期累積下來更不易清潔。那麼，浴室該如何有效防霉？



想要讓浴室保持乾爽，最簡單的就是每天洗完澡，使用刮水刀將地板、牆壁的水刮除；不過，有網民以「真的有人每天洗完澡刮水喔？」在PTT發文，表示朋友在洗完澡後還會用刮水刀把浴室地面的水去除，此舉讓他非常震驚。

該網友認為若有對外窗，只要開窗就會乾了，驚呼：「洗完澡再刮水，搞得滿身大汗，不就又要再洗一次澡嗎？」於是好奇大家真的每天洗完澡都會把浴室的水刮乾淨？

貼文引發熱烈迴響，許多網友分享自己浴室刮水經驗，都說有刮水差很多，牆壁不容易長霉，也說浴室沒窗戶很糟，到處都容易發霉。

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洗澡後順手一個動作 不怕浴室爬滿黑色黴斑

其實香港氣候溫暖潮濕，浴室發霉這件事，在香港真的很難避免。加上大家每天都會使用浴室，但使用完沒有保持乾燥，就很容易長出霉斑。

台灣家事達人陳映如分享，霉菌的產生有3大環境要素，所以只要一一擊破，就可以解決浴室發霉的煩惱。

1. 20～30℃的溫度能讓霉菌的活動力最旺盛，所以先完澡後，最好用冷水沖洗牆壁、地板，以達降溫之效。



2. 70%的濕度也是霉菌的最愛，平日要將浴室的窗戶打開通風，洗完澡後則記得把浴缸內的水放掉，並開啟抽風機，以排除濕氣保持乾燥。另外，衣服洗好後，要儘快拿去晾曬，不要放在浴室內。



3. 水垢和皂垢都是霉菌的營養來源，因此沐浴後，要將瓶瓶罐罐上殘留的皂垢洗淨，並直立擺好；並將浴室沖洗一下、擦乾。



善用牙膏和檸檬酸 有效解決浴室水垢

台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈，在《健康2.0》頻道上分享只要善用牙膏和檸檬酸，就能有效去除浴室水垢。

針對浴室玻璃門上的水垢，譚敦慈表示可以將廚房紙巾沾食用醋，貼上玻璃門停留一晚，接着用乾淨的布擦拭，即可清掉水垢，或是用檸檬酸和水使用1比10比例調配，再用廚房紙巾沾濕後貼上玻璃，隔天用水沖掉即可（味道較不刺鼻）。

譚敦慈補充，其實日常想要預防浴室玻璃門水垢出現，只要每次洗澡後先用刮刀去除水漬，再用科技海棉擦拭玻璃，就能有效解決此困擾。

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